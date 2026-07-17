新加坡男在峇里島掐死印尼籍女友 任由屍體發臭帶新歡回家
更新時間：19:17 2026-07-17 HKT
發佈時間：19:17 2026-07-17 HKT
發佈時間：19:17 2026-07-17 HKT
一名26歲新加坡籍男子，涉嫌在峇里島勒斃印尼籍女友，留着遺體腐爛發臭不理還帶新歡回家。死者弟弟周四發現屍體後報案，男子隨即落網。
疑犯名字縮寫為「MZ」，入境記錄顯示，他以遊客身份進入峇里島，自2025年起逾期居留。死者是26歲、來自中爪哇的女子，與疑犯交往約一年。
根據調查，死者因提出分手惹怒疑犯，掐頸長達15分鐘，死亡時間大約是7月10日凌晨4時左右。死者的弟弟多天無法聯絡死者，15日前往出租屋查看即聞到異味，最終發現遺體，報警求助。
被分手掐頸15分鐘
死者弟弟曾質問疑犯「姐姐在哪裏？」疑犯心虛騎電單車逃走，聯合警隊當晚在3小時內極速抓人，10時許就在努拉萊繞道（Jalan Bypass Ngurah Rai）將疑犯拘捕。
一名以「DP」代稱的目擊者告訴警方，她在登巴薩一間桌球店工作，在店內認識疑犯，近日開始交往，曾上過事發出租屋。據報她也聞到異味，詢問疑犯時，他情緒激動並發怒。
MZ被控以謀殺罪和嚴重傷人致死罪，這兩項罪名最高可判處15年監禁。
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