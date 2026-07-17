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世界盃2026︱西班牙阿根廷爭冠 西國首相桑切斯與特朗普現場觀戰

即時國際
更新時間：17:15 2026-07-17 HKT
發佈時間：17:15 2026-07-17 HKT

據法新社最新消息，西班牙政府7月17日表示，西班牙首相桑切斯將出席世界杯決賽，現場觀看西班牙隊與阿根廷隊的冠軍爭奪賽。另外，更早前，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）亦宣布，美國總統特朗普將會出席當地時間19日於新澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行的世界盃決賽。屆時，阿根廷隊將與西班牙隊展開巔峰對決，爭奪冠軍寶座。

相關新聞：世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制

《路透社》報道，萊維特在記者會上指出：「我們對19日的決賽充滿期待，我也深知總統非常期盼能親臨現場觀賽。」她強調，特朗普的出席，將為這場美國歷史上最受矚目、安全級別最高且最為成功的世界盃賽事，畫上一個圓滿的句號。

萊維特隨後補充表示，她目前並不清楚特朗普在決賽中心儀哪一支球隊，但她鼓勵在場傳媒親自向總統提問，並笑言：「我確信他會給予你們一個有趣的答覆。」

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