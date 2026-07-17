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美將恢復移民限制 領補助者恐失綠卡資格 海外申請人擬收78萬保證金

即時國際
更新時間：08:47 2026-07-17 HKT
發佈時間：08:47 2026-07-17 HKT

美國總統特朗普的政府正在重啟一項規定，凡使用政府公共福利的移民，包括領取政府食物券、醫療補助及住房補貼等，恐將無法取得俗稱綠卡的美國永久居留權，新政策預計9月18日實施。與此同時，據報聯邦政府正考慮推出新措施，要求在海外申請綠卡的人士，須繳交10萬美元（約78萬港元）的保證金。

聯邦公報（Federal Register）周四（16日）刊登一項名為「公共負擔」的政策，預計7月20日正式公告。根據該政策，申請綠卡者必須證明自己不會成為美國的負擔，也就是不會成為所謂的「公共負擔」。

特朗普的政府正在重啟一項規定，令到領補助者恐失綠卡資格。路透社
特朗普的政府正在重啟一項規定，令到領補助者恐失綠卡資格。路透社
在美國領補助者恐失綠卡資格。美聯社
在美國領補助者恐失綠卡資格。美聯社
特朗普所屬的共和黨正採取強硬的移民管控政策，以遏制非法與合法移民。法新社
特朗普所屬的共和黨正採取強硬的移民管控政策，以遏制非法與合法移民。法新社
美國加強掃蕩非法移民。路透社
美國加強掃蕩非法移民。路透社

要求移民自力更生

這項政策最初於2020年2月由特朗普總統在第一任期內推行，作為限制合法移民措施之一，但在拜登政府上台後遭撤銷。

特朗普所屬的共和黨正採取強硬的移民管控政策，以遏制非法與合法移民，而醫療與食品成本也正不斷攀升。

美國公民及移民服務局（USCIS）在社交平台X發文表示，聯邦政府正在重申自食其力的要求，以保護公共資源，並終結那些由努力工作的美國納稅人埋單、繼而鼓勵依賴福利的政策。

擬9月18日生效

貼文還指出：「在特朗普總統領導下，USCIS正在恢復移民必須能夠自力更生的基本原則。」這項規定預計9月18日生效。

聯邦法律本就要求申請永久居留或合法身分者，必須證明自己不會成為公共負擔，但特朗普政府這項規定，則納入更廣泛的福利項目，可能有更多人因而拿不到綠卡。

海外申請綠卡或要交10萬美元保證金

與此同時，《華爾街日報》日前引述知情人士報道，特朗普政府研擬對在海外美國領事館申請綠卡的人士，提出繳交10萬美元（約78萬港元）保證金的條件。

報道指，提交10萬美元保證金的構想仍在討論階段，目前討論聚焦對申請永久移民美國、並且在抵達美國時獲得綠卡的人士實施新措施。

獲公民身份後才退還

知情人士透露，雖然部分國務院官員提出10萬美元數字，但具體金額可能依個案而定，可能高於或低於10萬美元。

美國政府可能在申請人獲得美國公民身份之後才退還保證金，但這個過程至少長達5年，若申請人居美期間無法支撐生活，這筆保證金可以作為抵押。申請人的親屬也可以代為提供保證金。
 

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