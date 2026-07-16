世界盃2026｜ 夏蘭特世界盃後首度攜女友亮相 出席時裝騷成全場焦點

挪威國家隊完成2026年世界盃賽事後，「人氣王」球星夏蘭特（Erling Haaland）未有停下腳步。他於7月13日返回挪威後，隨即飛往意大利西西里島（Sicily），並於翌日攜同女友伊莎貝爾．霍格森．約翰森（Isabel Haugseng Johansen）盛裝出席意大利奢侈品牌Dolce & Gabbana舉辦的高級訂製時裝騷，兩人甫現身即成為全場焦點。

夏蘭特當晚身穿白色西裝外套，配搭淺金色長褲及墨鏡，並維持其標誌性的馬尾髮型，散發瀟灑型格；女友則穿上鑲滿亮鑽的淺色連身長裙，配襯銀白色手袋，造型高雅亮麗，二人以淺色系配搭展現夏日氣息，吸引大批嘉賓及傳媒目光。

今次活動由Dolce & Gabbana於西西里島舉行，屬品牌一年一度的高級訂製時裝盛事。其中，名為「Alta Sartoria」的男裝發布會，專門展示品牌高級男裝訂製系列，雲集來自世界各地的名人及時尚界人士。

除了時裝展覽外，大會亦舉行盛大晚宴及舞會。除了夏蘭特外，憑美劇《白蓮花大飯店》（The White Lotus）走紅的英國男星西奧．占士（Theo James）亦有現身，星光熠熠。

夏蘭特剛於世界盃結束精彩旅程，便迅速由綠茵場轉戰時尚舞台，再次展現其場外魅力。這位曼城射手今屆世界盃表現搶眼，帶領挪威歷史性躋身八強，個人更攻入7球，成為賽事最受矚目的球星之一，人氣持續高企。如今現身國際時尚盛會，亦反映其影響力已由足球場延伸至時尚界。

挪威國家隊13日凱旋回國，在皇家空軍戰機護航及奧斯陸機場的「彩虹水門禮」獲民眾英雄式接機，當夏蘭特步出機艙時，鏡頭拍到他以左手緊緊抱着一隻抱着空威士忌樽的毛絨「浣熊」標本，隨即在網上掀起熱話。而隨着夏蘭特的帖文瘋傳，同款商品立即大賣，有關商店網頁顯示，存貨很快已被一掃而空。