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世界盃2026︱英格蘭若勝阿根廷殺入決賽 傳施紀賢將「快閃」美國再呈辭

即時國際
更新時間：11:01 2026-07-15 HKT
發佈時間：11:01 2026-07-15 HKT

2026年美加墨世界盃已進入白熱化階段。香港時間周四（十六日）凌晨，英格蘭國家隊將於準決賽中迎戰宿敵阿根廷隊，全球矚目「三獅軍團」能否自1966年奪冠以來，首度再次殺入世界盃決賽 。與此同時，場外亦傳出一項政壇「快閃」計劃。

賽事結束乘夜機回國

英國《泰晤士報》引述消息指，若英格蘭隊能於準決賽成功擊敗阿根廷晉級，上月已宣佈辭任工黨黨，英國首相施紀賢（Keir Starmer）計劃親自前往美國，到現場（香港時間20日凌晨3時）為國家隊助威。在球賽結束「數小時」後，再即時趕回倫敦，正式向英王查理斯三世遞交辭呈。

報道分析指，美英兩國的時差令這項極其緊湊的行程「勉強可行」。世界盃決賽將於美國東部時間19日下午3時（即英國時間晚上8時）開哨，若無意外應於當地時間下午六時（英國時間晚上11時）前結束 。施紀賢將立即搭乘約7小時的夜機返回倫敦。

按照規劃，施紀賢預計於英國時間20日上午7時30分抵達倫敦，並於上午11時在唐寧街10號首相府外發表其任內最後一次全國公開演說。隨後，他將前往白金漢宮覲見國王正式請辭。

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