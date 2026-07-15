美軍恢復海上封鎖 伊朗多地傳爆炸聲 伊媒：霍爾木茲海峽發生交火

美國軍方宣布恢復針對伊朗的海上封鎖措施，美伊緊張局勢再度升溫。美軍中央司令部（CENTCOM）表示，當地時間周二（14日）下午起，恢復限制往返伊朗港口及沿海地區船隻的海上行動。伊朗南部其後多個地區傳出爆炸聲，伊朗方面亦稱霍爾木茲海峽發生交火。

美軍：隨時準備應對各種情況

美軍中央司令部周二在社交平台表示，美軍於美國東部時間下午4時（香港時間周二凌晨4時）恢復針對「往返伊朗港口及沿海地區船隻」的海上封鎖。美方表示，目前有超過20艘美國海軍艦艇及數百架軍用飛機正在中東地區執行任務，美軍隨時準備應對各種情況。

在宣布恢復封鎖前，美軍中央司令部表示，美軍於當日下午3時開始對伊朗發動新一輪軍事打擊，目標是「繼續削弱伊朗襲擊霍爾木茲海峽商業船隻的能力」。美國總統特朗普（Donald Trump）此前亦曾表示，美國將恢復對伊朗實施海上封鎖。美軍過去曾於4月13日至6月18日期間對伊朗採取類似措施。

伊朗向約旦美軍基地發動報復性襲擊

伊朗媒體報道，當地時間周二深夜，伊朗南部多個地區傳出爆炸聲，包括位於波斯灣的格什姆島（Qeshm Island）、阿巴斯港（Bandar Abbas）、亨加姆島（Hengam Island），以及東南部班普爾市（Bampur）和西部阿瓦士市（Ahvaz）。伊朗媒體亦報道，布什爾核電站（Bushehr Nuclear Power Plant）附近防空系統已啟動。不過，伊朗官方暫未就相關事件作出回應。

伊朗國家電視台周三凌晨報道，伊朗武裝部隊向位於約旦的美軍基地發動報復性無人機襲擊。報道未透露襲擊規模、目標位置及造成的損害，美方亦暫未公布相關回應。

霍爾木茲海峽爆發交火 沿岸及島嶼傳爆炸

伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）引述霍爾木茲甘省政府消息稱，霍爾木茲海峽周三凌晨發生交火，該省沿海多個縣、阿巴斯港及波斯灣部分島嶼均傳出爆炸聲。報道又稱，位於霍爾木茲海峽入口附近的錫里克縣（Sirik）較早前多次傳出爆炸聲，事件可能與附近海域發生交火有關。