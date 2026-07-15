Meta遭26名前員工起訴 涉利用AI篩選裁員 被指歧視病假及殘疾員工

Facebook母公司Meta遭26名前員工入稟美國加州聯邦法院，指控公司在今年大規模裁員期間，使用人工智能（AI）系統協助篩選裁員名單，導致殘疾人士、曾請病假或家庭照顧假的員工受到不公平對待，涉嫌違反反歧視法例。

部分員工因健康問題等 或取得較低評分

路透社報道，原告來自加州、紐約州等六個州及華盛頓哥倫比亞特區，並匿名提出訴訟。他們指控Meta違反聯邦及州法中保障殘疾人士、懷孕員工及依法請病假或家庭假的僱員免受歧視及報復的規定，亦指公司未有按加州及紐約市近年實施的新法例，測試AI系統是否存在偏見。

訴訟於周一晚提交至加州奧克蘭聯邦法院。原告指，Meta在今年初裁員時，依賴生產力和人工智慧代幣使用情況等因素，導致因患病或照顧家人而缺勤的員工處於不利地位，因此更容易被列入裁員名單。

Meta發言人否認指控，表示有關訴訟「毫無根據」，強調公司的人力資源管理及組織決策「一直由人作出，而非AI」。路透社

26名原告均於今年5月接獲通知，職位將由7月22日起取消。他們要求法院頒布臨時禁制令，在仲裁程序完成前暫停裁員。原告指出，雖然員工合約規定勞資糾紛須個別仲裁，但不適用於申請臨時禁制令。

Meta否認指控 指訴訟「毫無根據」

根據訴狀，Meta利用多套AI輔助系統為員工評分及排序，包括大型語言模型助手「Metamate」、由員工建立、用於整理內部通訊及文件的「Second Brain」系統，以及透過分析鍵盤輸入、電腦畫面、電郵及瀏覽紀錄等資料計算的生產力評分，再作為裁員參考。

Meta發言人否認指控，表示有關訴訟「毫無根據」，強調公司的人力資源管理及組織決策「一直由人作出，而非AI」。

據路透社報道，這宗案件相信是美國首宗針對大型企業涉嫌利用人工智能協助裁員而提出的訴訟。

Meta今年5月裁減約一成全球員工，涉及近8,000人，以配合公司加大AI投資及重組業務。行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）其後表示，今年不預期再進行全公司範圍裁員。