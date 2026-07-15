紐時：日本擬向美澳德盟友尋求協助 設二戰後首個中央情報機構　

《紐約時報》報道，日本正推動建立自第二次世界大戰結束以來首次中央情報機構，並已私下向美國、澳洲及德國等盟友尋求協助，包括就技術、人員配置及組織架構等提供建議，以應對來自中國、俄羅斯及北韓日益加劇的安全威脅。

報道引述多名日本及外國官員表示，日本政府近月已與多個盟友展開磋商，希望建立一個由首相直接統籌的中央情報機構，改善跨部門情報共享及分析能力。有關接觸此前未曾公開。

《紐約時報》日前亦報道，近年數十名俄羅斯間諜已轉移到日本活動，利用日本採購武器零件，再轉運至俄羅斯，以規避西方制裁。外國政府曾多次向日本發出警告，但日本一直未有迅速作出應對。

建立中央情報機構，是日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）推動國家安全改革的重要一環。

報道指出，日本目前的情報體系一直由防衛省、外交部、警察及其他部門分散運作，缺乏統一協調及情報共享機制，令日本更容易受到間諜活動及外國勢力滲透。

建立中央情報機構，是日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）推動國家安全改革的重要一環。她主張建立「強大而繁榮的日本」，上任後已推動解除武器出口限制，並展開戰後最大規模的國防擴張。她現時亦希望加強保護國家機密及關鍵技術，並防範外國勢力影響行動，尤其是來自中國的資訊戰及滲透。

據報，美國情報部門已向日方提供有關網絡防衛、反工業間諜，以及加強審查外國投資和境外代理人等方面的建議；德國聯邦情報局（BND）局長近期亦曾訪問東京，討論新情報機構及兩國情報合作；澳洲則分享跨部門協調及資訊共享經驗。

日本政府未有證實是否向外國尋求協助，僅表示一直與相關國家保持密切合作。