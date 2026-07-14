澳洲托兒所幼師涉16年性侵136童 悉尼法院批准公開「惡魔」身份

澳洲驚爆史上最嚴重的兒童性虐待醜聞，受害者多達136名幼童。悉尼法院昨日（13日）正式撤銷一項限制報道禁令，容許傳媒公開一名「惡魔幼師」的真實姓名與容貌，全澳輿論隨即沸騰。



現年35歲的疑犯被證實為男幼師哈米什·泰特（Hamish Tait），他面臨高達329項涉及嚴重性虐待及製作虐童檔案的控罪，涉案時間長達16年。事件震驚家長，其中4間涉事連鎖幼兒園今日宣布實行緊急防範措施，全面禁止男教職員協助幼童上廁所。

警方查獲240萬份虐童檔案

綜合BBC等外媒報道，聯邦警察調查指出，泰特於2009年至2025年間，曾於悉尼西北區合共62間早期幼兒教育及日托中心工作。警方在接獲美國相關機構的警報後鎖定其網絡活動，並在其住所起獲多部電子儀器，經法醫分析，竟驚現高達240萬份的虐童照片和影片檔案。

涉嫌虐待136名兒童男幼師Hamish Tait。 FB

目前被控的329項罪名中，包括162項製作虐童材料罪、81項未經同意秘密拍攝私人行為罪、22項利用14歲以下兒童製作虐兒材料，以及18項故意性觸摸10歲以下兒童罪。警方目前已成功識別出136名受害兒童（年齡最細僅數歲），並正全力追查其餘22名未確認身份的受害者。

至目前為止，警方已聯絡121個受影響家庭，另有22名受害者仍在確認身份中。

涉事機構停止男職員帶童如廁

起訴書顯示，泰特主要在連鎖機構「Fit Kidz Learning Centres」旗下的4間分店及自己開辦的早期教育機構實施惡行。Fit Kidz隨即在官方網站發表聲明，向所有受影響的家庭與社區致最深切的歉意，坦承「在我們的眼皮底下發生如此惡行，我們深感愧疚。」

為了重建家長信心及確保兒童安全，該連鎖機構宣布即時實施預防措施，全面禁止所有男性教職員在無家長書面同意下，協助幼童上廁所或進行浴室清潔工作，同時收回所有用作拍照的公用手機。雖然此舉在學術界引起爭議，但機構強調，在目前及可預見的將來，必須以最嚴格的手段守護幼兒安全。