美ICE執法再傳奪命 緬因州哥倫比亞男遭槍擊身亡 引發示威抗議

美國移民及海關執法局（ICE）周一在緬因州沿海小鎮執法時，開槍擊斃一名哥倫比亞籍男子。這已是短短6天內，美國發生的第2宗ICE探員執法致死事件，引發當地民眾示威抗議與移民團體的憤怒。

這宗槍擊事件在緬因州比德福德發生，美國國土安全部（DHS）在案發近12小時後發表聲明指出，當時ICE探員正對一名收到最終驅逐令的非法移民最後已知住處進行「針對性監控」。期間，一名男子駕車離開該處，探員隨即展開追捕。

美ICE執法再傳奪命，事前截查一架汽車。路透社

ICE執法人員拉開車門。路透社

ICE執法人員把司機拖出。路透社

DHS聲稱，由於該名男子企圖逃走，執法探員擔憂公共安全因而開槍。然而，官方聲明並未具體說明該男子如何構成威脅，也未證實死者是否就是原本監控的目標。

死者非逮捕目標

移民倡議團體表示，遭槍擊身亡的是一名26歲哥倫比亞籍男子，他擁有美國工作授權與社會安全號碼。緬因州移民權利聯盟與Presente! Maine發表聯合聲明，痛斥事件「令人震驚、憤怒且無法接受」。

緬因州無黨籍聯邦參議員金格透露，國土安全部部長馬林最初告知他，死者是一名20多歲男子，曾將車輛當作武器襲擊探員，且是一張移民身分逮捕令的對象。但 馬林隨後向他更正資訊，表示死者其實並非該逮捕令的目標。金格強調，調查重點應放在該男子的行為是否對探員構成威脅，進而達到必須使用致命武力的程度。

目擊者：中槍者滿臉是血

71歲的目擊者布謝（Daniel Boucher）描述，他當時聽到類似鞭炮的聲響，隨後看到一輛白色SUV撞擊一輛白色小轎車。他目擊ICE探員從SUV下車，拉開轎車車門並將滿臉是血的司機拉出。布謝憶述，他聽到受害者虛弱地說：「我正試著停下來了」，隨後便停止了呼吸。路透社記者在現場拍攝的照片顯示，涉案白色轎車的擋風玻璃駕駛座側，留有明顯的4個彈孔。

哥倫比亞駐美國大使館表示，正與美國當局聯絡，並確認死者身份及國籍。

200示威者上街抗議

這宗事件引發當地群眾怒火，約200名示威者在周一晚走上街頭，手持標語高喊「ICE滾出緬因州」並點燃蠟燭哀悼。

在此之前，德州休士頓於上周二也發生類似事件，一名52歲男子在一次車輛截查中遭ICE探員槍殺。自2025年1月特朗普重返白宮並展開大規模驅逐行動以來，已有至少7人在移民執法行動中遭槍擊身亡。

