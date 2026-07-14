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大阪道頓堀去年大火釀2消防員殉職 35歲男亂丟煙蒂筆禍遭法辦

即時國際
更新時間：13:37 2026-07-14 HKT
發佈時間：13:37 2026-07-14 HKT

日本觀光勝地大阪道頓堀去年8月18日發生嚴重火警，2棟大樓遭猛烈火舌吞噬，導致2名消防員殉職，事件震驚當地。事後調查發現，起火原因疑似是大樓內一間餐廳的35歲男員工亂丟煙蒂導致，警方周二（14日）將涉事抽煙男子移送檢方偵辦，並強烈建議檢察官起訴。

這名餐廳員工當天上午在1棟6層樓高的建築物底部旁抽煙，沒有熄滅就將煙蒂丟在遍布塑膠袋、塑膠瓶的地上，隨即引發大火，火勢還蔓延到隔壁的7層樓高建築物。

火場位於大阪市中央區宗右衛門町，緊鄰道頓堀川，波及2棟大樓。X@tomonaga30
火場位於大阪市中央區宗右衛門町，緊鄰道頓堀川，波及2棟大樓。X@tomonaga30
這場大火歷經將近4小時的奮力搶救才受到控制。X@tomonaga30
這場大火歷經將近4小時的奮力搶救才受到控制。X@tomonaga30

疑餐廳員工吸煙釀禍

火場位於大阪市中央區宗右衛門町，緊鄰道頓堀川，波及2棟大樓，其中起火建築物的地下1樓至3樓約50平方米付之一炬。

這場大火歷經將近4小時的奮力搶救，直至中午才受到控制，燃燒面積超過300平方米。55歲消防員森貴志和22歲的同僚長友光成，在7層樓高建物火場內遭遇爆燃受困窒息而死，另有5人受傷，其中4人為消防員。

大阪市消防局事故調查報告指出，火苗一開始是從6層樓高建築物的底層竄出，並且沿著2棟樓的外牆垂直燃燒上去，非法戶外招牌、外牆木製結構、空調室外機都是火勢擴大的原因之一．至於抽煙男涉及的罪嫌為重大過失引發火災，被移送檢方偵辦。

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