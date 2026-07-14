俄烏戰爭 | 烏克蘭與9國宣布組成聯盟 保護歐洲免受彈道導彈威脅

烏克蘭與法國、德國、英國等歐洲9國周一（13日）宣布組成聯盟，將在歐洲建立純防禦性的反彈道導彈能力，以應對日益嚴重的彈道導彈威脅。另一方面，法國總統馬克龍宣布，多國部隊數月內將在烏克蘭部分鄰國進行演習，法國又將向烏克蘭提供16架「陣風」戰鬥機。

丹麥、法國、德國、意大利、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、烏克蘭和英國在聲明中說：「我們目標是為歐洲建立共同彈道導彈防禦能力。我們這麼做不是針對任何民族，而是為了保衛我們自己。」

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由法國和英國主導、旨在為烏克蘭提供安全保障的志願聯盟在巴黎舉行峰會。美聯社

澤連斯基和馬克龍（右）出席志願聯盟峰會。美聯社

法國將向烏克蘭提供16架陣風戰機。法新社

多國部隊數月內烏鄰國演習

各國指彈道導彈構成的威脅日益升高，事緣彈道導彈比巡航導彈或無人機更難攔截。

聲明說：「我們認為保護歐洲需要一套全面解決方案，以整合式導彈防禦架構嚇阻並消除未來導彈威脅。我們重視烏克蘭在抵禦俄羅斯侵略戰爭中積累的獨特經驗。」

歐洲擬建導彈防禦系統

聲明未提及建立防禦系統的時程，僅表示其他國家仍可加入這項計畫。

與此同時，法國總統馬克龍表示，多國部隊數月內將在烏克蘭部分鄰國進行演習。馬克龍說，俄烏停火後，該部隊將作為一支完全防禦性力量部署在烏克蘭，向烏克蘭提供安全保障。他強調，烏克蘭安全保障的第一支柱是烏克蘭軍隊。

法向烏提供16架陣風戰機

由法國和英國主導、旨在為烏克蘭提供安全保障的志願聯盟當日在巴黎舉行峰會。在峰會後聯合新聞發布會上，馬克龍宣布上述消息。同時，英國首相施紀賢說，目前約有25個國家計劃參與多國部隊。

馬克龍又確認烏克蘭取得法國16架「陣風」戰鬥機和新一代防空系統，首架將於2028至2029年間升空，以加強烏克蘭防空系統。法國亦將授權烏克蘭生產由法國研發的防空導彈等武器裝備。

