生前疑注射黃金求超能力 美健身網紅泰國溺斃 豪宅滿布垃圾顏料

曾擁有逾230萬YouTube訂閱者的美國健身網紅康納墨菲（Connor Murphy），日前在泰國疑逃避警方期間跳入湖中溺斃，終年32歲。事件曝光後，其生前異常行為陸續浮面，有好友爆料，指他曾將「黃金」熔解後注射入自己體內，相信這樣可獲得超能力。警方事後在其租住豪宅內發現遍地垃圾及大量顏料，並在其座駕搜出針筒及白色藥丸，案件仍在調查中。

好友稱2020年後精神狀況惡化 曾深信自己是「上帝」

綜合《曼谷郵報》和《太陽報》等報道，事發於7月7日下午，泰國北欖府（Samut Prakan）警方接報，指一名外籍男子在一處湖畔豪宅區行為失常。警員到場後，康納墨菲突然跳入湖中，不斷向湖中央游去，其後體力不支失去蹤影。

救援人員立即展開搜索，約30分鐘後在距離岸邊約20米、水深逾10米位置尋回其遺體，證實已經死亡。美國國務院其後證實，一名美國公民於當日在北欖府身亡，並正向家屬提供領事協助。

康納墨菲離世後，其好友克里斯艾爾金斯（Chris Elkins）接受《太陽報》訪問時透露，對方生前精神狀況持續惡化，甚至曾進行所謂「黃金注射」，深信能令自己獲得特殊能力。

他表示，康納墨菲曾購入多條金項鏈，不清楚是將黃金熔化成液體還是磨成金屑，再自行注射體內。他直言，黃金根本不可能令人擁有超能力，若換作其他人說出這種話，他一定會勸對方立即求醫。

克里斯艾爾金斯又認為，康納墨菲的精神狀況大約自2020年開始急劇轉差，當時他長時間進行極端斷食，其後思想愈趨偏激，行為亦變得愈來愈失控。

另一名健身教練兼昔日合作夥伴帕特里克萊昂斯（Patrick Lyons）亦在社交平台發文悼念，透露兩人約6年前已停止來往。

他聲稱，康納墨菲2020年曾使用一種「非法且極其強效」的藥物，導致精神徹底崩潰（psychotic break），整個人變得判若兩人。

萊昂斯表示，康納墨菲當時出現不少妄想症狀，其中最嚴重的是深信自己就是「上帝」。他希望這宗悲劇能提醒外界，不論是增強運動表現藥物（PEDs）還是致幻藥物，都切勿輕易嘗試。不過，加拿大廣播公司（（CBC））報道指，暫時未能獨立證實有關吸毒指控。

警方調查發現，康納墨菲與女友租住當地一幢價值約2,200萬泰銖（約530萬港元）的湖畔豪宅。

屋主向當地傳媒表示，康納墨菲生前曾在屋內大肆破壞，不但將灰色、黃色及黑色顏料塗滿牆壁、天花、家具及家電，廚房亦堆滿垃圾、空瓶及雜物，現場一片狼藉。

網上流出的片段可見，廚房內的熱水壺、攪拌機等電器均被黑色黏稠物覆蓋，梳化布滿污漬，紙箱塞滿垃圾，居住環境極為惡劣。

此外，警方在其座駕內檢獲兩支未使用的針筒及多顆身分未明的白色藥丸，正送交化驗，以釐清是否與案件有關。

曾擁230萬粉絲 好友：社交媒體壓力沉重

康納墨菲以健身及外貌改造內容走紅，在YouTube擁有逾230萬訂閱者，亦是「Looksmaxxing」圈子內具知名度的人物，鼓吹透過健身、整容及改善外貌提升吸引力。

網紅Jon Skywalker Brannon發文悼念時表示，兩人同一時期踏入網絡世界。他寫道：「只有上帝知道，這些年來他承受了多麼沉重的心理與情緒負擔。數百萬人看到的，只是他人生其中一個片段。」目前，警方仍就康納墨菲真正死因及事件經過繼續調查。