美伊戰爭︱特朗普通知國會重啟戰爭 伊朗：襲擊美國海軍第五艦隊司令部

美國總統特朗普正式通知國會，已於7月7日恢復對伊朗的軍事行動。特朗普政府認為，此舉將重新啟動為期60天的期限，讓總統得以在未經國會批准的情況下，持續在中東地區動用武力。特朗普又在其社交平台Truth Social發文，宣布將在美東時間周四晚（香港時間周五上午9時）發表全國講話。



新華社引述伊朗媒體星期二（7月14日）報道，位於巴林的美國海軍第五艦隊司令部遭到伊朗導彈襲擊。巴林內政部此前發表聲明說，巴林已拉響空襲警報。

特朗普在簽署日期為7月10日的信中表示：「我下令採取這項軍事行動，符合我保護美國人民及維護美國國家安全與外交政策利益的責任。」

美軍首出動自殺式無人艇，炸伊朗潛艇維修基地。美聯社

美軍公開三艘無人艇衝向目標並引發猛烈爆炸的25秒影片片段。美聯社

傳特朗普已知會國會，對伊朗的戰事重啟。路透社

面對美軍排山倒海的空襲，伊朗方面亦不甘示弱展開全面軍事反撲。路透社

重新啟動60天期限

信中概述特朗普對伊朗衝突的處置，包括4月7日下令實施為期2周的停火，之後又延長停火期限，以及政府致力透過外交途徑解決衝突的努力。

特朗普在信中提到，他6月17日與伊朗簽署諒解備忘錄，並指控伊朗攻擊航經霍爾木茲海峽的商船，違反協議，因此下令恢復對伊朗的軍事打擊。

周三凌晨起恢復海上封鎖 揚言向霍峽貨船收20%費用

隨著衝突升溫，特朗普周一（13日）表示，美國將恢復對伊朗的海上封鎖，並確保霍爾木茲海峽維持通航。他又宣布周四將發表全國講話，但未提到講話目的與主旨，各界預測與伊朗局勢變化有關。

特朗普上次於4月1日，美國與以色列對伊朗發動戰事約一個月後發表全國講話，說明軍事行動進展及處理伊朗核問題的迫切性。

美國《戰爭權力法》（War Powers Resolution）規定，總統必須在採取軍事行動之後的48小時內通知國會，若未獲國會授權或宣戰，軍事行動必須於60天內終止。

聯合國國際海事組織反對收費

令人錯愕的是，特朗普推翻了美軍過去維護霍爾木茲海峽「自由航行、免收費用」的長期外交政策，宣布美軍將向過往該海峽的其餘國家商船徵收貨物總值高達20%的「安全護航費」，以補償美軍提供安全保障的成本。

此舉隨即遭到聯合國國際海事組織（IMO）發表聲明嚴厲反對，批評強行徵收通行費完全缺乏國際法理基礎。而國際油價隨即應聲暴漲，布蘭特原油期貨單日狂飆7.8%，高見每桶81.92美元。

美軍連續3晚夜襲伊朗 炸雷達導彈及海岸監視系統

美軍中央司令部隨後發表官方聲明指，遵照總統指令，美軍中央司令部部隊已於美國東部時間13日下午4時45分（香港時間14日凌晨4點45分），正式對伊朗展開連續第三晚的連環轟炸。美軍官員透露，今次打擊的目標主要瞄準伊朗境內的關鍵軍事設施，包括防空系統、雷達站、無人機與導彈發射基地，以及多艘小型作戰快艇。

伊朗官方媒體及法斯通訊社（Fars News）證實，大批美軍戰機及導彈深夜空襲了伊朗本土多個省份，包括霍爾木茲甘省、胡齊斯坦省、中央省，以及東部的西斯坦－俾路支斯坦省。其中基什島、格什姆島、阿布穆薩島附近海域以及布什爾省賈姆縣，深夜均傳出多次驚天動地的連環爆炸聲。

美軍表示，襲擊旨在持續施壓並重創伊朗武裝力量，削弱其在霍爾木茲海峽襲擊平民及商船的能力。