伊朗局勢︱美軍連續第三晚空襲伊朗 明起恢復海上封鎖 傳特朗普知會國會「戰事重啟」

美國總統特朗普在當地時間周一（13日）再度下令對伊朗發動新一輪海空攻擊。美軍中央司令部（CENTCOM）隨後證實，已啟動對伊朗連續第三個晚上的猛烈空襲，這亦是美軍在一週內對伊實施的第五輪襲擊。與此同時，美方宣布於格林威治時間14日晚上8時（香港15日凌晨4時）起，全面恢復對伊朗所有港口及海岸線的海上封鎖，並揚言下一步將徹底炸毀伊朗防禦力最強的「鎬山」深層地下核設施。伊朗方面亦不甘示弱，旋即出動大量自殺式無人機及巡航導彈反擊，狂轟美軍艦艇及駐科威特美軍基地。

周三凌晨起恢復海上封鎖 特朗普揚言向霍峽貨船收20%費用

綜合外電及美國官員消息透露，是次美伊戰火重燃的導火線，源於美伊雙方此前達成的臨時和平協議遭到破壞。特朗普上週公開宣告停火「結束」，並批評伊朗並未通過協議的「測試」。特朗普在接受美國保守派電台節目主持人休伊特（Hugh Hewitt）訪問時態度強硬，揚言：「我們今晚會狠狠打擊他們，明天也會狠狠打擊他們，他們對此毫無辦法。他們除了嘴巴大，根本一無所有。」

傳特朗普已知會國會，對伊朗的戰事重啟。路透社

面對美軍排山倒海的空襲，伊朗方面亦不甘示弱展開全面軍事反撲。路透社

特朗普更直接點名伊朗位於納坦茲鈾濃縮設施附近的「鎬山」深層地下核設施，警告美軍一直在密切監視，並已做好準備隨時動用武力將其徹底摧毀。 據報道，「鎬山」位於伊朗納坦茲鈾濃縮設施附近，擁有兩座深埋地下的隧道群，被認爲是伊朗最堅固的地下核設施之一，甚至可能能夠抵禦美國現役最強鑽地炸彈的攻擊。

在經濟與戰略層面，美海軍主導的聯合海事信息中心（JMIC）發出緊急通告，宣布美軍將於格林尼治時間7月14日20:00（美國東部時間14日下午4時45分、香港15日凌晨4時45分）開始，對整個伊朗海岸線、所有港口及石油碼頭實施全面海上封鎖；封鎖適用於所有往返伊朗港口和沿海地區的船隻，無論其懸掛何種國旗。

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更令人錯愕的是，特朗普推翻了美軍過去維護霍爾木茲海峽「自由航行、免收費用」的長期外交政策，宣布美軍將向過往該海峽的其餘國家商船徵收貨物總值高達20%的「安全護航費」，以補償美軍提供安全保障的成本。

此舉隨即遭到聯合國國際海事組織（IMO）發表聲明嚴厲反對，批評強行徵收通行費完全缺乏國際法理基礎。而國際油價隨即應聲暴漲，布蘭特原油期貨單日狂飆7.8%，高見每桶81.92美元。

美軍連續三晚夜襲伊朗 炸雷達導彈及海岸監視系統

美軍中央司令部隨後發表官方聲明指，遵照總統指令，美軍中央司令部部隊已於美國東部時間13日下午4時45分（香港時間14日凌晨4點45分），正式對伊朗展開連續第三晚的連環轟炸。美軍官員透露，今次打擊的目標主要瞄準伊朗境內的關鍵軍事設施，包括防空系統、雷達站、無人機與導彈發射基地，以及多艘小型作戰快艇。

伊朗官方媒體及法斯通訊社（Fars News）證實，大批美軍戰機及導彈深夜空襲了伊朗本土多個省份，包括霍爾木茲甘省、胡齊斯坦省、中央省，以及東部的西斯坦－俾路支斯坦省。其中基什島、格什姆島、阿布穆薩島附近海域以及布什爾省賈姆縣，深夜均傳出多次驚天動地的連環爆炸聲。

美軍表示，襲擊旨在持續施壓並重創伊朗武裝力量，削弱其在霍爾木茲海峽襲擊平民及商船的能力。

伊朗強烈反撲射巡航導彈 突襲駐科美軍基地報復

面對美軍排山倒海的空襲，伊朗亦不甘示弱展開全面軍事反撲。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）首先在社交媒體上公開嘲諷特朗普的「護航費」政策，戲稱既然美國承認提供安全應獲補償，那長期作為霍爾木茲海峽「守衛者」的伊朗，未來亦將理所當然地向過路船隻收取合理的保護費。

在軍事行動上，伊朗軍隊於14日凌晨發表戰報，宣布已採取實質軍事行動向美國「敵人的侵略」作出對等報復。伊朗軍隊在數小時前，秘密出動大批自殺式無人機編隊，跨國突襲了駐科威特美軍的軍事基地，狂轟美軍的通信系統、燃料儲存設施、「愛國者」防空系統、控制塔以及地下彈藥庫。同時，伊朗海軍宣稱向波斯灣海域發射了多枚先進的巡航導彈，直接向多艘美軍現役艦艇實施打擊。

受美伊兩軍大規模交火波及，中東多國亦陷入臨戰恐慌。鄰近美軍第五艦隊總部的巴林，一日內三度拉響防空導彈警報；約旦軍方亦宣布在領空緊急擊落了四枚飛越當地的伊朗導彈；而科威特外交部則指其位於伊拉克的領事館遭受襲擊，並強烈譴責伊朗及其扶植的伊拉克什葉派民兵武裝。

另外，美國《紐約時報》13日報道，美國總統特朗普已正式通知國會，伊朗戰事重新爆發。報道指，該報當天獲取了特朗普10日致國會領導人的一封信，信中寫道，美軍於7日針對伊朗境內的目標實施了「防御性打擊」。

報道指出，這份信再次激化了國會與白宮之間的爭端，盡管國會參眾兩院此前已投票要求總統結束戰爭或尋求批準方可繼續行動，但白宮堅稱，特朗普作為三軍統帥，是在憲法權力範圍內行事。

此前，美國國會參議院6月23日通過一項限制總統戰爭權力的決議，要求總統特朗普結束對伊朗軍事行動，並在今後對伊朗採取軍事行動前必須獲得國會授權。該決議此前已由眾議院通過。