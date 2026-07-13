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俄烏戰爭︱烏總理上任僅1年突下台繼任人未定 澤連斯基宣布內閣大改組

即時國際
更新時間：22:52 2026-07-13 HKT
發佈時間：22:52 2026-07-13 HKT

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周日宣布進行政府大改組，將更換上任僅1年的總理斯維里登科（Yuliia Svyrydenko）以及部分執法機構負責人。他尚未透露由誰接任總理。

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澤連斯基並未說明此次改組的原因，只在X平台發表的聲明中，列舉了烏克蘭需要着手處理的多項任務，包括推動加入歐盟的進程，以及建立由美國設計的「愛國者」防空系統生產線——美國已承諾授予烏克蘭該武器系統的製造許可。

烏克蘭取得愛國者導彈製造許可。美聯社
烏克蘭取得愛國者導彈製造許可。美聯社

他還表示，鑑於俄羅斯每年都會對烏克蘭能源網發動反覆襲擊，烏克蘭需要為冬季做好準備。他稱：「我們認定，這些變革需要對內閣進行改組。」

澤連斯基另表示，他計劃指派不同的人員負責外交政策的各個領域，並已向斯維里登科提出，日後可擔任「負責與關鍵夥伴關係」的新職務。斯維里登科曾代表烏克蘭與美國進行礦產與投資協議的磋商，未知新職務是否與此相關。

斯維里登科在X平台發文，感謝澤連斯基的信任，並表示她「準備好為烏克蘭國家效力」。

澤連斯基還提議進行「執法機關首長的人事變動」，但未透露細節。

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