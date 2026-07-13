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伊朗局勢︱特朗普稱對霍爾木茲海峽貨運收20%費用 伊方：海峽目前不可通行

即時國際
更新時間：23:56 2026-07-13 HKT
發佈時間：22:35 2026-07-13 HKT

霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）作為波斯灣的咽喉航道，自美伊戰爭爆發以來，一直被兩國視作關鍵的談判籌碼。

美國總統特朗普（Donald Trump）表示週一（13日）宣布，由於伊朗單方面破壞了先前未公開的「既定協議」，美軍將正式接管並自封為「霍爾木茲海峽守護者」（Guardian of the Hormuz Strait）。他隨後在社交平台 Truth Social 發表聲明，宣佈對通過該海峽的所有貨物徵收20%的「安全維護費」（即通行稅），並即時重啟針對伊朗的全面海上封鎖。

伊朗方面則表示，由於美軍最近的敵對行動，目前霍爾木茲海峽已不可通行，並重申不允許美方干涉海峽的管理。

伊朗表示，局勢升級的直接責任在美國，又指目前霍爾木茲海峽已不可通行。路透社
伊朗表示，局勢升級的直接責任在美國，又指目前霍爾木茲海峽已不可通行。路透社


較早前，特朗普亦表示，美國可能會接管霍爾木茲海峽，並強調美國因擔當這條重要國際水道的守護者，理應獲得相應的經濟回報。

據《路透社》報道，特朗普在接受福斯新聞頻道（Fox News）脫口秀節目《福斯與朋友們》（Fox & Friends）的電話專訪時直言：「我們將會保有這條海峽，而且我們很可能會直接經營、管理它。」

特朗普隨後補充道：「我們將會成為這條海峽的守護者，或許我們可以稱之為『海峽的守護者』（the guardian of the strait）。而且，我們應該為此獲得應有的補償。」

伊朗波斯灣海峽管理局亦在同日宣布，由於美軍最近的敵對行動，目前霍爾木茲海峽已不可通行，並重申不允許美方干涉海峽的管理。

波斯灣海峽管理局指，所有通行申請將按預定時間表審核，而獲得通行許可的唯一途徑，是通過管理局網站。

伊朗外交部發言人巴加埃表明，局勢升級的直接責任在美國，指伊、美諒解備忘錄規定，霍爾木茲海峽未來由伊朗管理，但美方要求船隻不使用經伊方確定的安全航道，穿越海峽，指諒解備忘錄已進入危機階段。

伊朗傳媒報道，南部阿巴斯港和格什姆島附近傳出爆炸聲，又指不排除在波斯灣及霍爾木茲海峽水域發生衝突的可能。伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，向區內美軍基地發動新一輪導彈及無人機攻擊，目標包括巴林、卡塔爾及約旦。

從地理位置來看，霍爾木茲海峽位於阿曼與伊朗之間，北瀕波斯灣，南臨阿曼灣及阿拉伯海，地理位置得天獨厚。然而，自美伊戰爭爆發以來，這條位於波斯灣出口的狹窄航道陷入持續受阻的困境。伊朗軍方及武裝力量不斷對周邊的商船發動襲擊，而美軍亦多次以此為由，對伊朗境內及周邊目標發起報復性軍事打擊。

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