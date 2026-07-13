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曼谷酒吧大火︱店家疑怕顧客借醉走數 鎖逃生出口致死傷慘重

即時國際
更新時間：21:36 2026-07-13 HKT
發佈時間：21:36 2026-07-13 HKT

泰國首都曼谷一間酒吧12日深夜發生重大火警，造成至少27人死亡、逾70人受傷，其中25人傷勢嚴重。隨着火勢撲滅，警方開始調查傷亡慘重是否涉及店家疏忽，據指關鍵逃生出口不僅沒有逃生標示，甚至還被業者加裝了兩道鎖，原因是怕顧客喝醉逃單。

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出口無標示還被鎖上

泰國總理阿努廷到現場視察，搜救人員指着店內廁所旁的一處通道說，這是關鍵逃生出口，但沒有任何醒目的綠色逃生標示，甚至被店家裝了兩道鎖，原因是怕客人喝酒後借尿遁逃單。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）受訪時透露，酒吧持有餐廳和現場音樂表演場所的營業執照，今年4月才接受過檢查，當時該酒吧的消防出口、緊急指示牌和滅火器配備齊全，但店家實際營業時卻改變了現場配置。

逃生通道有雜物阻塞

查察說：「在實際使用時，他們竟然在逃生口附近擺攤賣糖果，甚至堆放了大量雜物，導致逃生通道嚴重受阻。」他指出，有兩個消防出口，一個在廚房附近，但通道上有啤酒箱阻路。

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裝飾、隔音疑用易燃材料

曼谷災害管理部門則指出，初步評估天花板空調電路短路，可能是引發火災的原因。警方正在調查店家是否為了改善音響效果，舞台裝飾和隔音材料改用易燃材料。

警朝疏忽方向調查

國家警察總長吉迪拉特說：「警方正朝疏忽的方向展開主要調查。」

涉事酒吧Rong Beer Na Lat Phrao位於曼谷北部一個繁忙的十字路口，交通便利，毗鄰兩家購物中心，步行距離有戲院、大型公園以及深受外國遊客歡迎的翟道翟周末市場。

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