美伊互轟 | 美軍狂轟伊朗逾3小時 首度動用無人艇 伊朗反擊4美軍基地

美軍中央司令部（CENTCOM）周日（12日）對伊朗發動新一波攻勢，使用精準制導武器狂轟多個地點的目標，更首度動用單向攻擊無人艇。美軍在對伊朗展開超過3小時的空襲後宣布結束行動，稱已摧毀數十個伊朗軍事目標。這是美軍本周內第4次對伊朗發動打擊，伊朗則反擊位於約旦、巴林和科威特的4個美軍基地報復。

美國中央司令部在美東時間周日下午5時（香港時間周一清晨5時）對伊朗展開新一波空襲，美軍行動旨在削弱伊朗持續攻擊經霍爾木茲海峽航行國際商船的能力。聲明補充，這項行動由三軍統帥直接下令，旨在追究伊朗部隊的責任。

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美軍行動畫面曝光

根據中央司令部發布的最新聲明，美軍鎖定伊朗的軍事防空系統、沿岸雷達站、導彈與無人機設施及小型船隻展開精準打擊，動用的是美軍戰機、海軍艦艇、無人機，並首度派出單向攻擊無人艇。

美國有線新聞網（CNN）指出，這次軍事行動超過3小時。中央司令部同步發放行動畫面。

中央司令部表示，霍爾木茲海峽是全球貿易重要海上通道，伊朗並沒有控制這條海峽，美軍已完成部署並做好準備，確保商船航行自由不受影響，並因應伊朗持續不斷的無端挑釁、騷擾、威脅及單方面宣布。

約旦美軍基地燃料庫與彈藥設施起火

目前伊朗已對美國在中東地區的基地發動反擊，發射大規模導彈及無人機報復。根據伊朗的最新說法，攻擊目標鎖定約旦哈桑王子空軍基地（Prince Hassan air base），已造成數座燃料庫與彈藥儲存設施起火。

另外，伊朗也鎖定巴林謝赫伊薩空軍基地（Sheikh Isa Air Base）的直升機維修設施、停放P-8反潛機的機庫及美軍無人機指揮管制中心；以及科威特2座美軍基地：阿里賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）的燃料槽與愛國者防空系統、艾哈邁德賈比爾空軍基地（Ahmad Al-Jaber Air Base）的戰略FPS雷達系統。

伊朗警告美勿介入霍峽事務

與伊朗支持武裝團體關係密切的Telegram頻道薩貝林新聞（Sabereen News）也聲稱，數枚彈道導彈已從伊朗西部及中部發射，目標為該區域的美軍陣地。

伊朗革命衛隊也警告美方勿進一步介入霍爾木茲海峽事務，強調伊朗不會容許外國勢力持續軍事干預該水域。