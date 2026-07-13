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卡塔爾前國家元首哈馬德逝世 終年74歲 任內大幅提升國家地位

即時國際
更新時間：00:55 2026-07-13 HKT
發佈時間：00:55 2026-07-13 HKT

卡塔爾埃米爾宮（Amiri Diwan）宣布，前埃米爾（國家元首）謝赫哈馬德（Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani）周日逝世，終年74歲。埃米爾宮形容哈馬德為國家及人民作出重大貢獻。

政變推翻父親謝赫哈利法奪統治權

卡塔爾埃米爾宮聲明表示：「埃米爾宮宣布，哈馬德於周日早上離世。願真主憐憫他的靈魂，並因他為祖國及人民所取得的成就賜予最好的回報。」

哈馬德於在1995年透過政變推翻父親謝赫哈利法（Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani），取得統治權。在1995年至2013年在位期間大幅提升這個海灣國家的國際地位，將其由以遊牧傳統為主的社會，轉型為具全球影響力的能源、外交及媒體中心。

卡塔爾前國家元首哈馬德逝世 終年74歲 任內大幅提升國家地位。路透社
卡塔爾前國家元首哈馬德逝世 終年74歲 任內大幅提升國家地位。路透社

任內推動天然氣產業發展 積極投資海外市場

哈馬德執政期間，推動卡塔爾天然氣產業發展，使該國成為全球最大液化天然氣（LNG）出口國之一，同時積極投資海外市場，提升卡塔爾在國際舞台的影響力。他亦透過創辦及發展半島電視台（Al Jazeera），以及成功爭取主辦2022年國際足協世界盃，進一步提高卡塔爾的全球知名度。2022年世界盃是首次在中東舉行，亦成為卡塔爾展示國家實力的重要平台。

哈馬德於2013年6月將權力移交給當時的王儲、現任埃米爾塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani），成為海灣阿拉伯君主國中罕見的主動退位案例。外界認為，他提前安排權力交接，是希望確保王室繼承平穩。

卡塔爾目前人口超過250萬，雖然國土面積較小，但憑藉豐富天然氣資源，已成為全球能源市場的重要角色，同時在中東外交、國際調停及投資領域扮演關鍵角色。

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