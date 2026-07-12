俄烏戰爭 | 烏克蘭成立「遠程打擊」司令部 俄軍襲烏釀8死50傷

7月11日晚，烏克蘭總統澤連斯基宣布，在武裝部隊內成立「遠程打擊」司令部，集中資源壓制俄羅斯作戰能力。同日凌晨，俄軍以彈道導彈及無人機猛烈攻擊烏克蘭，導致至少8人死亡、50人受傷，其中首都基輔有11人受傷。

澤連斯基成立「遠程打擊」司令部持續攻俄

澤連斯基指出，新成立的司令部將全力運用可用資源，進一步削弱俄方開戰能力。烏軍近來幾乎每日襲擊俄羅斯境內能源基礎設施，周五先後攻擊克拉斯諾達爾伊爾斯基煉油廠、列寧格勒烏斯季盧加煉油綜合體及羅斯托夫油碼頭。

澤連斯基在例行講話中表示：「今天，我簽署了一項法令，在武裝部隊內部設立一個特別指揮部，該指揮部旨在對俄羅斯實施遠程乃至全球範圍的打擊，以回應這場戰爭。」

烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪表示，周五在亞速海擊中10艘油輪，近五日已有近50艘燃料船受損，形容「俄影子艦隊正在縮水」。俄羅斯官員則稱，只有4艘船被襲擊，1人喪生。



俄方被迫暫停頓河至亞速海航道，專家估計可能影響該區近四分之一小麥出口；俄國內汽油產能已跌至約65%，克里米亞燃料危機已持續數週，此前俄羅斯已禁止柴油出口。

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烏方難以攔截彈道導彈

俄軍周六凌晨向烏方發射6枚彈道導彈、6枚巡航導彈及121架無人機，烏軍擊落至少2枚巡航導彈及111架無人機，但因愛國者系統彈藥嚴重短缺，過去一個月幾乎難以攔截彈道導彈。基輔市軍管部門稱，非住宅樓、辦公樓及變電站起火，多處住宅窗戶被震碎。

全國共有11處地點遇襲。烏克蘭官員指出，蘇梅一人群聚集區遭兩枚俄軍炸彈擊中，其中一枚直接命中公車站，造成5人死亡、30人受傷；敖德薩則遭飛彈攻擊，造成2死1傷，東部哈爾科夫一間民營企業遭無人機襲擊，7人受傷，斯洛維揚斯克也有1人喪命。

首都基輔同樣遭遇襲擊，多個行政區重要基礎設施受損，至少11人受傷。本月以來，基輔及周邊地區已有逾60人死亡。

俄軍周六凌晨襲擊烏方。路透社

俄軍周六凌晨襲擊烏方。路透社

俄軍周六凌晨襲擊烏方。路透社