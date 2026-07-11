俄烏互攻｜烏克蘭導彈襲21俄油輪 俄軍轟基輔釀11傷

俄羅斯與烏克蘭在過去一整夜持續互攻，烏克蘭繼續切斷俄軍的燃料供應，以無人機攻擊亞速海上21艘俄國油輪；俄方則對烏國首都基輔發射無人機與導彈，造成11人受傷。此外，俄國還宣稱已拿下烏克蘭蘇梅州（Sumy）的巴奇夫斯克鎮（Bachivsk）。

烏軍發聲明表示，擊中了21艘俄國油輪、4艘拖船、2艘貨船，以及1艘用於軍事後勤補給與支援港口基礎建設的挖泥船。

同一時間，俄羅斯夜襲基輔，造成11人受傷。根據當時人在基輔的法新社記者，俄國導彈在防空警報大作前就打中基輔；該名記者在凌晨時分聽到2波爆炸聲，而空襲警報在第1波爆炸後幾分鐘才響。烏克蘭總統澤連斯基在X上發文證實，基輔有民用基礎建設在防空警報響起前就被擊中。

澤倫斯基還貼出救援人員在煙霧與受損建築物瓦礫中搜救的影片，表示俄方共發射120多架無人機與12枚導彈，其中半數是彈道導彈。澤倫斯基說，基輔有公寓大樓、辦公大樓與1所神學院受損。