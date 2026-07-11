日眾院通過《皇室典範》案 養子之兒可繼承皇位

為確保日本皇族人數而提出的《皇室典範》修正案，在昨日眾議院全體會議上，以多數贊成票通過，順利送交參議院。這項法案預計於本屆國會會期內完成立法。本次修正案的兩大重點為「女性皇族在結婚後仍保留皇室身份」，以及「讓1947年脫離皇籍的11個舊宮家男系男性後裔，透過收養方式重新成為皇族」，養子生下的兒子有皇位繼承權。

日本現行《皇室典範》規定，皇位由父系血統的男性繼承，目前皇位繼承人僅剩日皇德仁唯一的弟弟秋篠宮文仁親王，以及文仁的兒子悠仁親王，皇室規模也因女性皇族婚後脫離皇籍而持續縮減，政府因此修法。眾議院昨日通過的修正案，是政府根據參眾兩院正副議長，在全部13個黨派會議上所凝聚的「國會共識」彙整而成的版本。根據修正案，女性皇族結婚後可選擇繼續留在皇室。

關於「收養舊宮家男系男子」，即開放舊皇族男系男性後裔成為皇族養子的措施，允許1947年脫離皇籍的11個舊宮家男系男性後裔，在年滿15歲、未婚的情況下，可被皇族收為養子。本次修正案還追加一項條款：若收養的養子未來生下兒子，該男性將擁有皇位繼承權。這項內容先前並未包含在「國會共識」之中。