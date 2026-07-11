大峽谷爆「神秘怪病」 多人泛舟後發燒骨痛如碎裂

美國著名景點大峽谷驚傳「神秘怪病」，國家公園管理局（NPS）證實，過去幾個月，多名遊客在亞利桑那州大峽谷科羅拉多河段泛舟後，出現發燒、疲憊等類似流感的症狀，看似無害的傷口變成嚴重感染，還有患者關節疼痛到像骨頭碎裂一樣。當局發聲明表示，公共衛生辦公室正協同相關單位調查。

泛舟團隊成員在網上分享「怪病」的情況。 fb / Steven King

猶他州男子瓦佩特（Matthew Wappett）在社交媒體分享自身痛苦經歷，他說去了一趟大峽谷後渾身不舒服。他在5月中旬下水泛舟，於6月2日結束行程，他一上岸就發現膝蓋擦傷，3天後嚴重腫脹，還有發高燒和像骨頭碎裂般的關節劇痛。

瓦佩特被送往急症室，醫生起初懷疑是金黃色葡萄球菌感染，給予抗生素，但發燒和骨頭關節劇痛的情況持續，還被診斷出肺炎。他說，儘管什麼都沒做只是坐著休息，感覺就像每天都在做高強度運動，「這種感覺糟透了」。

大峽谷是美國的著名景點。iStock圖片

一個名為「大峽谷私人船艇愛好者」的Facebook群組稱，6月中旬，一個由1​​6人組成的團體進行了一次為期2周的漂流之旅後，有4人出現不適症狀。

7月1日，史蒂芬金（Steven King）在貼文中描述了群組成員出現的一系列症狀，包括發燒、發冷、疲倦和肺炎。部分成員出現了更嚴重的併發症，例如肺積水和意識喪失。他寫道：「其中一人在醫生辦公室短暫失去意識，隨後被送往醫院。」

他又描述了另一名遊客的脛骨瘀傷處出現了「鵝卵石樣」的感染或類似蜂窩組織炎的症狀，感覺「像骨折了一樣」，但X光片顯示沒有骨折，「似乎沒有好轉，反而越來越嚴重」。他指出，團隊在旅途中沒有遇到蜱蟲，但在峽谷中有幾個晚上看到了蚊子。

由於官方尚未確定這些症狀的原因，有些人採取了額外的預防措施，例如儘管沒有狂犬病的具體症狀，有人接種了狂犬疫苗以防萬一。

國家公園管理局透過聲明表示，公共衛生辦公室正協同相關衛生單位進行調查，但由於調查仍在進行中，無法對病情程度、潛在診斷或其他細節做出評論。目前國家公園管理局也未公布任何關於病例數量的資訊。