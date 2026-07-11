Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度男遭母獅撕咬壓制半粒鐘 靠「溫柔輕撫」成功脫出獅口︱有片

即時國際
更新時間：15:30 2026-07-11 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-11 HKT

印度古吉拉特邦（Gujarat）近日發生獅子襲擊人類事件。一名牧牛男子在遭到母獅撲倒並撕咬的情況下，憑藉冷靜輕撫母獅，成功安撫其情緒，在受困近30分鐘後奇蹟撿回一命。

民眾大喊或更刺激獅子

事件發生於今年7月6日，地點位於古吉拉特邦巴夫納加爾縣（Bhavnagar）的加拉吉亞村（Garajiya）。當時，牧牛男子加馬拉（Kalubhai Boghabhai Gamara）正準備餵食牛群，不料一頭母獅突然從後方躍出將他撞倒。母獅隨即用利爪攻擊其腿部，並緊咬住他的手臂不放。

現場影片顯示，加馬拉被母獅前肢牢牢壓著，導致全身鮮血淋漓。母獅更不時低聲咆哮，圍觀民眾因恐懼不敢上前，只能在遠處大喊並投擲石頭，試圖驅趕母獅。面對危機，加馬拉並未激烈掙扎，反而冷靜地慢慢伸手撫摸母獅。令人意外的是，這一舉動成功讓母獅逐漸放鬆戒心。

印度是唯一擁有野生亞洲獅的國家，逾八成獅子常出入村落致衝突頻生。JeetN25@X
印度是唯一擁有野生亞洲獅的國家，逾八成獅子常出入村落致衝突頻生。JeetN25@X

最終，母獅自行鬆口並轉身走回附近的森林。加馬拉隨後被緊急送往帕利塔納（Palitana）醫院治療。他事後受訪時表示，當時根本來不及反應，手被咬了很長一段時間。

當地野生動物管理單位指出，民眾在發現獅子後的驚慌大喊，可能反而刺激了獅子，導致其因試圖逃離而加劇了對男子的傷害。

印度古吉拉特邦（Gujarat）的亞洲獅是全球唯一的野生種群。近年來因保育成功，獅群數量暴增至近900隻，保護區空間飽和。這導致嚴重的人獸衝突、生存空間不足及單一棲地疫病風險等危機。
 

最Hit
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
歐錦棠嘲「雪糕黨」疑引出當事人 私訊要求阿棠刪Po惹熱議 網民：原來佢哋知醜？
歐錦棠嘲「雪糕黨」疑引出當事人 私訊要求阿棠刪Po惹熱議 網民：原來佢哋知醜？
影視圈
18小時前
01:34
狗隻入食肆｜百份百餐廳錦英分店退出計劃：店面空間有限
社會
7小時前
世盃4強英格蘭對挪威因極端天氣，邁阿密預計有雷暴或需延遲開賽。美聯社/路透社
世界盃2026｜世盃8強英格蘭對挪威或延遲開賽 邁阿密極端天氣預計有雷暴
足球世界
3小時前
平絕全港? 深水埗街坊粥店 超平早餐獲千人讚好 $12炸兩、$10炒麵 網民：10年前價嚟喎 
平絕全港? 深水埗街坊粥店 超平早餐獲千人讚好 $12炸兩、$10炒麵 網民：10年前價嚟喎 
飲食
6小時前
世界盃未踢完已勁輸$30萬 月入萬七保安賭波泥足深陷 走火入魔急求「呢樣嘢」震驚網民｜Juicy叮
世界盃未踢完已勁輸$30萬 月入萬七保安賭波泥足深陷 走火入魔急求「呢樣嘢」震驚網民｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
「EYT姊妹花」斑斑慶祝胞姊75歲生日 森森高顏值兒子罕曝光 神複製媽媽優秀基因
01:19
「EYT姊妹花」斑斑慶祝胞姊75歲生日 森森高顏值兒子罕曝光 神複製媽媽優秀基因
影視圈
1小時前
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
旅遊
2026-07-10 11:33 HKT
周星馳新作功夫女足首日排片詳達22.6萬場，創中國影史暑期檔紀錄。
功夫女足｜周星馳新作首日排片達22.6萬場 創中國影史暑期檔紀錄
即時中國
5小時前
01:40
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 私隱署：已要求平台停止披露有關錄影片段
社會
6小時前