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日本高中職員與19歲女子被捕 涉虐殺逾20隻倉鼠拍片取樂

即時國際
更新時間：14:36 2026-07-11 HKT
發佈時間：14:36 2026-07-11 HKT

日本岩手縣宮古市「縣立宮古水產高中」36歲男職員，被指與一名19歲女子合謀，殘忍虐殺20多隻倉鼠並拍片取樂，警方周五以違反動物愛護法嫌疑將2人拘捕。

日媒報道，這對男女透過社交媒體約好日期和時間，於2月中旬行事，在岩手縣瀧澤市住宿設施內一起殺害20多隻倉鼠，並將過程拍攝下來。

縣警接獲民眾報案，得悉男子虐待動物，遂展開調查，目前正在了解作案動機和2人之間的關係。

縣教育委員會稱，該男子於2022年4月入職，作為校方員工，在訓練船隻「里亞斯丸號」上為師生煮食。校方自上月2日接獲警方通知後，就沒有讓他上船。教委會10日在新聞發布會上表示，未來會極力避免類似狀況再度發生。

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