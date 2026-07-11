UFO解密第4波｜美軍大西洋驚見4米高神秘物體 黃海上空追蹤六角星飛行器

美國政府於10日公開第四批、共40份「不明異常現象（UAP，即 UFO）」的解密檔案，令目前已公開的檔案總數累計至334份。本次披露的文件與記錄中，包含了多宗軍方及政府官員遭遇未知飛行物的詳細報告。

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2020年，美軍紅外線感測器拍攝到巨大的雙層物體。

本次公開40份檔案

其中，美國能源部的一份重要文件揭露，2015年9月，德克薩斯州阿馬里洛附近的潘泰克斯（Pantex）核武設施封鎖期間，有官員對不明物體進行追捕，且發現該物體在無聲音、沒有可見推進系統的情況下，卻可以飛走。

此外，披露的檔案中約有一半屬於2010年之後的近期事件，包含多段由軍用紅外線攝影機在西太平洋、大西洋和中東地區拍攝的模糊影片。

4米高褐紅色物體

例如，一份被大量刪減的2020年海軍「禁飛區入侵者匯報」（Range Fouler Debrief）指出，一名武器系統軍官在大西洋上空目擊並拍攝到一個高約3.6米至4.5米之間、呈褐紅色的物體，其結構類似略微變形的巨大氣球。

在今次公開的檔案中，最接近當前的事件發生於2025年，地點正位於中國周邊海域。公開的影片顯示，美軍軍用感測器分別在黃海上空追蹤到一個「類似六角星」，以及在東海上空持續追蹤一個不明飛行物長達數分鐘。

這第4批資料包含14份書面文件、19段影片、4個音訊檔案及3張圖片，來自國防部、國家航空暨太空總署（NASA）、中央情報局（CIA）、聯邦調查局（FBI）及能源部等多個政府機構。

五角大廈發言人肖恩．帕內爾（Sean Parnell）更補充，此次公告並非最後一次披露相關「不明異常現象」，當局正積極籌備下一批UAP文件的公布工作，以推進相關資訊透明化。