燃料短缺加劇停電危機 古巴1周內2度全國大停電

古巴全國電力系統周五（10日）再次癱瘓，這已是本周第2次，也是今年以來第4次全國大停電。古巴當局表示，由於美國實施石油禁運，導致燃料短缺，令原本就老舊不堪的發電系統雪上加霜。

人口近1000萬的古巴本周一才發生全國性停電，雖然當局到周二晚間已讓大部分電網重新連線，但包括古巴第2大城聖地牙哥在內的大片地區，仍因燃料嚴重短缺而無法恢復供電。至於周一停電原因，當局表示仍在調查。

古巴居民摸黑散步。美聯社

哈瓦那街頭沒有燈光，居民在黑暗中走路。美聯社

樓房都沒有燈光照明。美聯社

商戶：每日僅1、2個小時有電

雖然全國性停電在古巴已越來越常見，但在短短數天內接連發生2次全國大停電，仍屬罕見。古巴能源部周五在社交平台表示，已啟動相關程序，準備展開復電作業，電網營運商古巴電力聯盟（UNE）也開始設法為全島數百萬居民恢復供電。

在哈瓦那市中心開店的26歲女子加西亞（Yailin Fis Garcia）表示，自己和家人才剛開店幾周，周五已是開業以來第二次遇上全國電網崩潰，所有食物都會壞掉，這是經濟上的打擊。她住在哈瓦那郊區的社區近一個月來供電嚴重不足，每天只有1、2個小時有電。

美國今年1月3日推翻委內瑞拉總統馬杜羅政權後，對古巴實施石油封鎖。委內瑞拉原本是古巴主要燃料供應國，隨後美方施壓也導致墨西哥停止向古巴輸送石油。

古巴斥美石油禁運侵犯人權

古巴外長羅德里格斯批評美方措施，表示燃料禁運與經濟制裁是「以集體懲罰方式，系統性侵犯整個民族人權」。

目前古巴公共運輸大多已停擺，醫療院所也被迫取消數萬場手術。古巴政府持續實施限電措施，計畫性停電有時可連續超過24小時，今年5月中旬曾發生影響東部省分的停電，3月中旬也曾發生全島大停電。

長期電力故障已加劇古巴社會緊張。周一全國大停電後，哈瓦那出現零星敲鍋抗議，令外界聯想到2021年7月11日的示威。當時數千名古巴民眾走上街頭，爆發數十年來最大規模的反政府示威。