澳洲虐兒案︱4歲男童陳屍家中手臂留恐怖傷口 32歲母疑涉「食人」被控謀殺

澳洲新南威爾斯州近日發生一宗駭人聽聞的殺子案。2026年7月4日（周六）下午約4時40分，一名32歲女子主動前往懷恩（Wyong）警察局「尋求幫助」。警司查德．吉利斯（Chad Gillies）透露，警方在與該名女子談話後，「產生了真正的擔憂」，隨即派員前往其位於懷恩的一處獨幢公寓檢查。

現場畫面震驚救援人員

然而，當警員趕到現場時一切已無濟於事，他們在屋內發現了一具兒童屍體。雖然死者的身份尚未正式確認，但據信是一名四歲男孩。警方形容，男童的死因細節極其痛心，不便對外透露，不過其手臂受了重傷。趕到現場的救援人員形容，這是見過最令人震驚、最駭人的場景之一。目前警方正調查男童是否已死去數日。

涉案住宅。CrimeTalkNet@X

疑為本案母親。CrimeTalkNet@X

疑為本案受害男童。CrimeTalkNet@X

鄰居紀念遇害男童。CrimeTalkNet@X

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警方隨即將男孩母親拘捕，並扣留了她當天駕駛的汽車，同時在案發現場設立警戒線，查獲了「許多物證」。

更令人毛骨悚然的是，警方目前正調查這宗命案是否涉及「食人」行為。新南威爾斯州警方證實，該名母親抵達警察局後，曾發表過有關「食人」的說法，相關指控已列為重點調查內容。

悲劇發生後，當地社區陷入一片哀傷，鄰居們紛紛帶上鮮花和泰迪熊，在屋群附近搭建臨時紀念碑。在鄰居眼中，受害男童是個活潑快樂、如天使般的存在：「他是一個典型的四歲孩子，到處亂跑，過去常常下來，一天24小時都在和狗狗玩耍，是我見過這個年紀最快樂的孩子。」

據悉，該名涉案母親與孩子居住在上述公寓，而她本身是警方「熟知」的人士。該名母親目前已被起訴謀殺（家庭暴力）罪名，在上周日（7月5 日）短暫出庭時被拒絕保釋，案件預計將於同年9月再次開庭審理。出於法律原因，涉案母子的身份目前均不能公開。