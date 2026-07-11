美伊戰爭 | 美媒取得衛星影像顯示 伊朗疑重建核設施

衛星影像顯示，伊朗可能趁與美、以戰爭的脆弱停火期間，試圖重建核設施。此舉可能已違反伊朗上月與美國簽署，承諾維持核計畫現狀的諒解備忘錄。

美國有線電視新聞網（CNN）取得來自衛星影像供應商Vantor的衛星影像，在進行影像調查後發現，在6月底至7月初，伊朗境內數個核設施及導彈設施出現新的活動。尤其核設施方面的動態，引發外界質疑德黑蘭是否違背6月17日與美國簽署的諒解備忘錄。而美國總統特朗普周三（8日）在土耳其安卡拉舉行的北約峰會記者會中宣稱，美伊諒解備忘錄已結束。

伊朗伊斯法罕核設施隧道。路透社

伊朗伊斯法罕核設施的影像中，並未顯示任何修復活動。路透社

伊朗福爾多核設施衛星圖片。路透社

疑違美伊諒解備忘錄

數周以來，應美國政府要求，衛星影像供應商暫時扣留該地區的衛星影像。CNN趁限制短暫放寬後，得以進行影像分析。隨著美軍重啟軍事行動，部分限制措施已重新生效。

CNN發現，伊朗帕爾欽（Parchin）軍事基地內一處名為塔勒甘2號（Taleghan 2）的設施出現明顯活動跡象。專家認為，該處存放用於核武的爆炸材料。美伊戰爭期間，帕爾欽這處被認為儲存核彈爆裂物原料的設施遭鑽地彈轟炸，出現破洞。

修補核設施撞擊坑

CNN與科學及國際安全研究所攜手對該設施進行分析後發現，在6月22日及7月7日拍攝的照片中，美國與以色列聯合轟炸留下的多處撞擊坑，目前正進行修復與重建工作。

伊朗先是在美以攻擊造成的大洞上覆蓋臨時遮蓋物，幾周後又換成網狀覆蓋物。影像中還可見混凝土攪拌車，專家說，這顯示，伊朗可能正準備封閉這些被炸出的洞。

在被懷疑為地下核設施的十字鎬山（Pickaxe Mountain），6月21日拍攝的影像顯示，有車輛進出隧道，而當時該諒解備忘錄仍處於有效狀態。

導彈基地現修復工程

此外，導彈基地也出現了施工活動，嘗試修復受損導彈基地。大不里士（Tabriz）空軍基地也出現修復跡象，可見跑道上的彈坑似乎正以混凝土填補。

另一方面，伊朗伊斯法罕（Isfahan）、福爾多（Fordow）和納坦茲（Natanz）等核設施的影像中，則並未顯示任何修復活動。