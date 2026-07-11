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西班牙山火釀12死23失蹤 死者多為外國遊客 犯致命錯誤魂斷異鄉

即時國際
更新時間：10:37 2026-07-11 HKT
發佈時間：10:37 2026-07-11 HKT

西班牙南部安達盧西亞地區近日爆發大規模山火，造成至少12人死亡，8人受傷，另有23人失蹤。當地緊急服務部門指出，絕大多數罹難者是外國遊客，他們沒有遵守就地避難的指示，反而選擇駕車逃離，試圖越過乾涸的河床另尋出路，結果命喪異鄉。

這是西班牙史上死傷最慘重的山火之一，安達盧西亞地區緊急服務主管桑茲表示，目前已知12名罹難者中有1人是西班牙公民，剩下大部分似是外籍人士。

無視就地避難 圖駕車逃難

桑茲指出，有4名葬身在車上的遊客似乎來自英國，因為那部車是右駕。另外7名死者中途棄車逃難，但他們選擇的路線，並沒有包含在火災撤離路線之內。

桑茲說明，在這種緊急狀況之下，必須遵循指定路線，｢不幸的是，有人決定走其他路線，試圖越過乾涸的河床另尋出路，結果落入了陷阱」。他表示，好幾具焦屍必須驗DNA方能確認身分。

當時山火迅速蔓延阿梅里亞省洛斯加利亞爾多斯一帶，這是廣受歡迎的度假地區，不少外籍人士居住此地，法國人、英國人、比利時人尤多。

地形陡峭乾燥 難控制火勢

這次情況與2017年6月葡萄牙山火類似，當時也是熱浪引發大規模山火，奪走60多條人命，其中一半在車裡活活燒死。

至於西班牙最致命的山火在1979年發生，當時在巴塞隆拿以北約一小時車程的沿海小鎮洛雷特德馬爾造成21人死亡。

安達盧西亞安塔斯鎮鎮長里道說，據報起火原因是周四當天，有一條鬆脫的電線掉落在乾燥灌木叢上，在風勢助長下導致山火延燒，吞噬農舍、度假房屋和汽車。由於地形陡峭乾燥，控制火勢十分困難。

 

西班牙創紀錄高溫釀逾千死

截至周五下午，火勢仍在燃燒。約有150名消防員和220名西班牙軍事緊急部隊士兵正努力撲火，山火已吞噬超過3200公頃的森林和農田。

在上月，西班牙經歷了數天創紀錄的高溫，超過1000人因高溫死亡。

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