重大破冰 | 哈里梅根攜兒女拜訪英王查理斯三世 4年多來首次團聚

英王查理斯三世與次子哈里王子的關係近期出現重大破冰，白金漢宮證實，查理斯與王后卡米拉周五（10日）在格洛斯特郡的私邸海格羅夫莊園，與哈里、媳婦梅根以及2名孫兒阿奇與莉莉貝會面。這是祖孫三代4年多來首次團聚，試圖修復王室家庭裂痕。

王室將這次會面形容為「私人家庭聚會」，因此不會公布任何照片、影片或其他細節。

2022年9月，查理斯三世和哈里及威廉出席女王伊利沙伯喪禮。美聯社

哈里和梅根今次舉家返英參加慈善活動。路透社

查理斯與王后卡米拉4年多來首次見到2名年幼孫兒。路透社

哈里夫婦今次返英，抽空攜兒女探訪查理斯三世和王后卡米拉。路透社

王室：私人家庭聚會

哈里2022年在英國參加已故英女王伊利沙伯二世登基70周年的白金禧年慶典後，再也沒有試過整家人一起回到英國，因此這是查理斯三世4年多來首次親自見到他們，意義非凡。

據報道，當哈里王子在海格羅夫莊園時，威廉王子正在溫莎參加一場慈善馬球比賽。

英國廣播公司（BBC）分析，這次會面是哈里和梅根與王室之間緊張的一個重要進展。消息人士稱，父子倆早希望本周見面，查理斯也渴望抽出時間看看2名年幼孫兒。

去年9月父子曾一起喝茶

去年9月，哈里和查理斯在倫敦曾短暫見面，一起喝茶，當時是父子兩人一年多來首次見面。

自從哈里與父親、哥哥威廉王子爆發公開且高調的家庭不和後，哈里每年僅返回英國一到兩次。而哈里現年7歲的兒子阿奇與5歲的女兒莉莉貝，自2022年以來就再也沒有踏上英國國土。

在此之前，哈里曾因保安人員安排以及在英期間的住所問題，與白金漢宮關係緊張。據報王室官員先邀請哈里入住白金漢宮，卻因哈里未能及時接受而撤回邀請。

圖修補家庭隔閡

哈里去年曾表示希望能重建與家人的關係，他接受BBC訪問時說：「我很想和家人和解。繼續戰鬥已經沒有意義了，我不知道我父親還能撐多久。」

今次祖孫三代會面是修補這些隔閡的一步。

哈里一家是於6日抵達倫敦，預計停留5天，除了出席慈善活動外，也將關注他對英國報社提起的重大隱私訴訟案判決結果。

而法官日前裁定哈里未能證明對《每日郵報》出版商的隱私侵犯指控，因而敗訴。

