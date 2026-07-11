蘋果控告OpenAI竊取商業機密 涉AI硬件開發 還要求員工攜零件面試

美國蘋果公司周五（10日）入稟加州北區聯邦地區法院，控告ChatGPT母公司OpenAI以及2名前員工竊取商業機密，涉及竊取有關蘋果即將發布產品的資訊，以協助OpenAI進軍消費硬件領域。這次法律行動令到2家科技巨頭之間本已緊張的關係急劇升級。

訴訟指出，OpenAI為了開發自家的消費性硬件產品，侵犯了蘋果公司的知識產權，要求法院頒發禁制令，禁止OpenAI繼續使用、持有或洩露其技術，並要求陪審團審判決定賠償金額。

蘋果公司要求法院頒發禁制令，禁止OpenAI繼續使用、持有或洩露其技術。美聯社

OpenAI公司成為被告。法新社

OpenAI被指為了開發自家的消費性硬件產品，侵犯了蘋果公司的知識產權。路透社

2前高層員工被指竊密

訴訟列出2名前蘋果高層及工程師，指控他們在離職前系統性地下載數十份機密硬件文件，甚至將蘋果的零件帶到OpenAI的求職面試之中。

蘋果在訴訟中點名OpenAI的硬件部門主管Tang Tan。Tang Tan先前曾擔任蘋果的產品設計副總裁，領導iPhone、Apple Watch、AirPods，以及硬件工程部門其他數款產品的開發。

面試要求分享蘋果機密資訊

蘋果指控Tang Tan在面試蘋果員工時，要求他們分享蘋果公司的機密資訊，作為面試流程的一部分。Tang Tan也因此成為本案的被告之一。

蘋果公司在訴狀中表示：「Tang Tan曾指示仍在蘋果公司任職的求職者，將蘋果公司的『實體零件』（actual parts）帶到面試現場，進行『展示和講述』（show and tell）環節，藉此讓他與OpenAI的團隊進一步套取更多蘋果公司的機密資訊。」

蘋果公司還指控，OpenAI曾指導準備離職的蘋果員工如何規避公司離職時的安全程序。此外，曾加入OpenAI的前蘋果員工Chang Liu同樣被列為本案被告。

前工程師涉下載數十機密文件

Chang Liu被指在離職後保留蘋果發配的筆記型電腦，並利用系統漏洞下載數十份機密文件，其中包括超過1000頁的技術文件，涵蓋蘋果產品的複雜電路板製造細節。

一名蘋果公司代表發聲明稱：「最近出現大量重要證據，顯示受僱於OpenAI的人員，不當取得蘋果公司尚未公開技術、製程及產品相關的機密資訊。」

OpenAI否認竊密 強調致力創新

對此，OpenAI發言人則在聲明中回應：「我們對其他公司的商業機密毫無興趣。我們仍將專注於打造能夠賦能全球使用者的創新技術。」

OpenAI強調，其硬件探索項目與過往的知識庫並非來自他人機密，且強調將依法處理，致力於推動能普遍提升人類能力的創新技術。