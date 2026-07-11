英國政壇元老Ann Widdecombe陳屍家中 26歲男子涉謀殺被捕隨後獲釋

英國78歲前保守黨政府閣員、改革黨發言人韋德孔布（Ann Widdecombe），周四（9日）被發現倒斃於英格蘭西南部德文郡達特穆爾寓所，身上有嚴重傷勢，懷疑遭謀殺，事件震撼英國政壇。警方周五在牛頓艾伯特，拘捕一名26歲男性英國白人公民，周六放人並表示他不再是調查對象。現階段未有資料顯示案件涉及政治動機，亦不按恐怖襲擊方向調查。

施紀賢稱消息「令人震驚」

警方表示，周四早上約11時40分接獲救護部門通知，前往達特穆爾海托爾（Haytor）一處住宅，發現韋德孔布倒斃屋內，身上有嚴重傷勢。大批警員及鑑證人員其後封鎖現場調查，住宅外至今仍有警車及警方車輛駐守。

一名26歲白人英籍男子周五在距離案發地約10英里的牛頓阿博特（Newton Abbot）被捕，涉嫌謀殺，現正被扣留調查。警方早前曾呼籲公眾協助尋找一名白人男子，並形容調查進展迅速。

德文及康沃爾警方助理總警司朗文（Matt Longman）表示，目前沒有證據顯示案件出於政治動機，亦不涉及恐怖主義。警方呼籲公眾避免在網上揣測，任何掌握資料、閉路電視或行車記錄儀片段的人士，應盡快與調查人員聯絡。

英國首相施紀賢形容事件是「令人震驚的消息」，向韋德孔布的家人致以慰問。他表示，已與下議院議長賀立紳、保守黨黨魁栢丹娜及改革黨領袖法拉奇等人聯絡，呼籲各界團結面對事件。

栢丹娜表示對死訊感到震驚，一度「難以找到合適的說話」，並稱為韋德孔布的家人感到心碎。內政大臣馬曼婷則形容事件情況「極度令人不安」，敦促公眾不要妄加猜測，讓警方調查順利進行。

作風強硬著稱 脫歐派關鍵人物

韋德孔布於1987年至2010年間擔任保守黨國會議員，先後出任就業部及內政部初級大臣，在馬卓安政府內負責監獄事務。她以堅定宗教信仰、社會保守立場及直言不諱的作風聞名，亦曾因支持為防止逃走而把懷孕囚犯以手銬約束的政策，引起巨大爭議。

她其後離開保守黨，於2019年代表法拉奇領導的脫歐黨出任歐洲議會議員，成為推動英國脫歐的關鍵人物之一，直至2023年加入改革黨，並擔任移民及司法事務發言人，繼續活躍於公共議題，

參加真人騷成家傳戶曉人物

除了政治生涯，韋德孔布退休後亦頻繁亮相電視節目。她於2010年參加英國廣播公司舞蹈真人騷《嚴格來跳舞》（Strictly Come Dancing），憑笨拙卻充滿娛樂性的舞姿及自嘲幽默贏得觀眾支持，其後亦參與《名人老大哥》（Celebrity Big Brother）等節目，成為英國家傳戶曉的電視人物。

她在《嚴格來跳舞》的拍檔杜比克（Anton Du Beke）形容其死訊是「最悲傷的消息」，並憶述兩人曾度過一段難忘時光。

韋德孔布的管理團隊表示，對警方展開謀殺調查感到「徹底崩潰」，形容過去24小時極具創傷，並指死訊勢必令她多年來結識的同僚、朋友及支持者大受震動。警方仍在追查案發經過及疑犯與死者的關係。