漢莎航空波音787-8突「跪低」機鼻撞地 調查指工程師漏插安全鎖銷

德國漢莎航空（Lufthansa）一架波音787-9「夢幻客機」（Dreamliner），6月4日在法蘭克福機場突然機頭塌陷重擊地面，機上23名機組人員受傷。調查機構發現，出事的前起落架根本沒有插入安全鎖銷。

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Youtuber示意插安全鎖銷的孔（右邊），安全銷有醒目紅色警告飄帶。 @GoFlySmart1 / Youtube

事發時這架飛機停在登機口，準備飛往洛杉磯，但乘客尚未上機。德國聯邦飛機事故調查局（BFU）臨時報告顯示，前起落架塌陷時，兩名技術人員正在機師的座位上進行測試。

技術人員正進行測試

測試程序要求工程師手動「循環操作」起落架的收放開關，而在地面進行這種測試時，必須在起落架上插上「安全鎖銷」（Downlock Pin），以物理方式阻止起落架真的收起 。

調查發現，事發時主起落架的安全銷在正確位置，但前起落架的安全鎖銷根本沒有插上去 。最終，調查人員在儲存箱內，找到了那根從未用過的安全鎖銷。

英航事故調查報告顯示起落架上有兩個距離非常近的孔洞，那次是插錯孔導致機鼻撞地。 UK AAIB

2021年，英國航空（British Airways）一架波音787在希斯路機場發生類似事故。當時英航的工程師也是在做類似的測試，起落架上有兩個距離非常近的孔洞，工程師不小心將安全銷插錯孔導致塌陷。波音後來有針對該設計進行修正建議，但漢莎航空今次是壓根忘了插上安全銷。