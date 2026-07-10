歐洲熱浪｜英國自來水公司14年來首發「水管禁令」 淋花洗車罰1000英鎊

西歐面臨最新一波熱浪侵襲，英國今年熱到34 攝氏度以上的日子已有8天，打破1976、2020創下的7天高溫紀錄。考慮到氣候異常炎熱乾燥，英國東部的自來水公司10日宣布「水管禁令」，自11日起禁止用戶使用水管澆灌植物、洗車，也不能給泳池、兒童戲水池注水，違者最高罰款1000英鎊（約10500港元）。

500萬戶受影響

綜合英媒報道，安格利亞水務公司（Anglian Water）在當地周五宣布這項禁令，英格蘭約500萬用戶受到影響。禁令周六凌晨1時起生效，但該公司呼籲用戶「即時遵守」。該公司2012年大旱時首次實施水管禁令。

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倫敦工人在酷熱天氣下工作。 美聯社

該公司策略資產規劃部門主任達奇（Geoff Darch）說：「今年異常炎熱乾燥，我們已進入今夏第三波熱浪。持續高溫加劇供需平衡的難度，現在我們必須請用戶協助，別管草皮枯黃、汽車骯髒，加強節約用水以確保全體用戶皆有水可用。」

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禁令範圍還包括不能用水管清洗露臺、牆壁，也不能給熱水浴缸、池塘、噴泉注水。灑水器、高壓清洗機、自動灌溉系統全部停用。園藝業者今年較早前已努力收集雨水，雨天時用覆蓋物減少花壇水分蒸發，但現在儲水槽也即將見底，壓力大增。

英格蘭還有其他地區實施水管禁令，負責供應漢普郡（Hampshire）、懷特島（Isle of Wight）的南方水務公司（Southern Water）共約100萬用戶，周五起要收起水管。劍橋水務公司（Cambridge Water）35萬用戶周四下午已接獲通知，30年來首見。東南水務公司（South East Water）早在7月3日就實施限水。