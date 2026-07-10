全球首例 | 宇樹G1人形機器人在美完成活體膽囊切除手術

近日，美國加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）研究團隊，利用兩部中國宇樹科技（Unitree）研發的「G1人形機器人」，成功為兩隻活豬完成外科膽囊切除手術，是全球非靈長類動物同類活體手術的首例。這項成果已於7月8日發表在國際頂級學術期刊《Nature》上。

該團隊進行了兩台手術，兩部G1機器人均由外科醫生透過控制台進行遠端操控（Teleoperation），並直接使用醫院常規腹腔鏡手術器械。其中一台手術由單台機器人與醫生協作完成，另一台則完全由兩台機器人團隊協同執行，驗證雙機協同手術的可行性。

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研究團隊指出，G1機器人身高約1.52米、體重約27公斤，體積小、部署成本低，無需對手術室進行大改造。其人形結構未來除手術操作外，還可承擔遞送器械、整理手術室等輔助工作。論文通訊作者Michael Yip教授表示，面對全球外科醫生短缺，這項技術有望將醫療能力延伸至偏遠地區、災害救援及戰地醫療等場景。

不過，該技術目前仍處於早期階段，手術過程中需多次重新校準，耗時較長，遠端操控延遲等問題仍有待優化。團隊下一步將聚焦遠程手術及自主外科助手研發。