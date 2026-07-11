Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國3女熱情「包圍」97歲阿婆又攬又錫 趁機摸走玉手鐲

即時國際
更新時間：00:03 2026-07-11 HKT
發佈時間：00:03 2026-07-11 HKT

英國曼徹斯特路上出現「溫馨」一幕，3名女性跟路邊老太太「熱情攀談」，握手、擁抱甚至親臉頰，原來是為了盜竊！她們用熱情分散受害人的注意力，悄悄摸走古董玉手鐲，警方追查發現多宗類似個案。

綜合英媒與警方消息，今年1月10日，97歲老太太倚着助行器，獨自站在路邊等丈夫開車接送，成了不肖人士眼中的肥羊。她突然被3名陌生女子搭話，對方握手、又是擁抱，還親吻她，她絲毫沒注意到手鐲被偷走。

所幸案件全過程被監視器拍下。警方根據畫面循線追查，1月14日以盜竊與搶劫相關罪名逮捕3名女子，分別為33歲的希安（Geta Schian）、35歲的杜米特魯（Geneza Dumitru）及27歲馬扎拉切（Sefora Mazarache）。

作案數次手法類近

調查發現，她們專向落單弱勢女性以類近方法下手，最早可追溯至去年10月，受害者是一名帶着幼子的婦女，馬扎拉切假意熱情稱讚小孩很可愛，趁機強起女子的手，試圖拔走戒指，受害者尖叫呼救時她也沒收手，仍試圖搶走手機。

去年11月，馬扎拉切和希安以乞求食物和金錢為由接近一名落單女性，趁機扯走對方的金手鐲後逃逸。

今年1月，三人同行盯上另一名在路邊等女兒的婦女，其中兩人搭話　一人把風，其中一人擁抱女人並試圖搶走戒指，受害者大聲呼救時三人立刻逃跑，同日再發生上述97歲婆婆的案件。

曼徹斯特皇家法院周一宣判，席安與杜米特魯各囚28個月，馬扎拉切則因罪刑較重，囚38個月。

最Hit
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
影視圈
7小時前
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
影視圈
5小時前
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
影視圈
7小時前
鄭秀文答謝會現場直擊 劉德華驚喜現身做嘉賓 Sammi承諾唔Hea做：睇完包保你覺得賺咗
02:17
鄭秀文答謝會現場直擊 劉德華驚喜現身做嘉賓 Sammi承諾唔Hea做：睇完包保你覺得賺咗
影視圈
2小時前
旺角砵蘭街毒品車逃捕 連撼多車直撞冰室 警拘無牌危駕司機及乘客
00:31
旺角砵蘭街毒品車逃捕 連撼多車直撞冰室 警拘無牌危駕司機及乘客
突發
2小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
2026-07-09 13:00 HKT
退休銀行女高層玩「刷單任務」受騙 兩個月內損失近350萬元
退休銀行女高層玩「刷單任務」受騙 兩個月內損失近350萬元
突發
8小時前
萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分
萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分
生活百科
12小時前
《愛回家之三代同糖》8.10正式登場 車婉婉認接棒有壓力 周志康自封「潤滑劑」隨身帶M巾
《愛回家之三代同糖》8.10正式登場 車婉婉認接棒有壓力 周志康自封「潤滑劑」隨身帶M巾
影視圈
8小時前
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史 網民翻狂躁黑歷史
01:30
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史
影視圈
13小時前