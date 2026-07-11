英國3女熱情「包圍」97歲阿婆又攬又錫 趁機摸走玉手鐲

英國曼徹斯特路上出現「溫馨」一幕，3名女性跟路邊老太太「熱情攀談」，握手、擁抱甚至親臉頰，原來是為了盜竊！她們用熱情分散受害人的注意力，悄悄摸走古董玉手鐲，警方追查發現多宗類似個案。

綜合英媒與警方消息，今年1月10日，97歲老太太倚着助行器，獨自站在路邊等丈夫開車接送，成了不肖人士眼中的肥羊。她突然被3名陌生女子搭話，對方握手、又是擁抱，還親吻她，她絲毫沒注意到手鐲被偷走。

所幸案件全過程被監視器拍下。警方根據畫面循線追查，1月14日以盜竊與搶劫相關罪名逮捕3名女子，分別為33歲的希安（Geta Schian）、35歲的杜米特魯（Geneza Dumitru）及27歲馬扎拉切（Sefora Mazarache）。

作案數次手法類近

調查發現，她們專向落單弱勢女性以類近方法下手，最早可追溯至去年10月，受害者是一名帶着幼子的婦女，馬扎拉切假意熱情稱讚小孩很可愛，趁機強起女子的手，試圖拔走戒指，受害者尖叫呼救時她也沒收手，仍試圖搶走手機。

去年11月，馬扎拉切和希安以乞求食物和金錢為由接近一名落單女性，趁機扯走對方的金手鐲後逃逸。

今年1月，三人同行盯上另一名在路邊等女兒的婦女，其中兩人搭話 一人把風，其中一人擁抱女人並試圖搶走戒指，受害者大聲呼救時三人立刻逃跑，同日再發生上述97歲婆婆的案件。

曼徹斯特皇家法院周一宣判，席安與杜米特魯各囚28個月，馬扎拉切則因罪刑較重，囚38個月。