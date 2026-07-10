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澳洲本土海鳥首現H5N1病毒 禽流感病毒擴散進入新階段

即時國際
更新時間：13:55 2026-07-10 HKT
發佈時間：13:55 2026-07-10 HKT

澳洲科學家首度在澳洲本土海鳥身上檢驗出高傳染性的H5N1禽流感病毒，意味病毒在澳洲境內的擴散進入新階段。6月以來，澳洲已經確認12宗H5N1型禽流感病例，但全數都發生在遷徙性海鳥身上，而非澳洲野生鳥類。

澳洲國家科學機構經實驗檢測證實，在南澳沿海小鎮一隻鳳頭燕鷗身上檢測出這種病毒。農業部長科林斯表示：「這當然是一項令人擔憂的發展，但並不令人意外。」

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澳洲一隻霍氏巨鸌對H5N1禽流感病毒呈陽性反應。路透社
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科學家在一隻死去的棕色賊鷗身上抽取樣本化驗禽流感病毒。路透社
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全球最後一個大陸發現H5N1病毒

科林斯指出，目前沒有證據顯示病毒造成大規模野鳥死亡，也尚未擴散至家禽或更廣泛的農業領域。

她說：「我們的科學家正進一步研究，釐清這隻澳洲本土海鳥可能的感染途徑。」

澳洲上月確認本土首例H5N1病例，成為全球最後一個在本土發現H5N1病毒的大陸。

科林斯表示，南澳州政府已在發現該鳥的區域加強監控。

憂加劇澳洲動物滅絕風險

外界擔心這種致命疾病可能加劇澳洲動物面臨的滅絕風險，其中許多動物是澳洲獨有的。

澳洲近一半的野生鳥類物種，以及83%的哺乳動物，在其他地方都找不到。

受H5株影響最嚴重的野生鳥類包括水禽、濱鳥、海鳥及猛禽。

海洋哺乳動物也受到影響，其他動物如貓、山羊、羊駝和豬也有檢測結果。

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