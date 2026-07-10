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美伊戰爭 | 美媒：以色列通報美國 伊朗疑策劃暗殺特朗普

即時國際
更新時間：12:15 2026-07-10 HKT
發佈時間：12:15 2026-07-10 HKT

美國《華爾街日報》周四（9日）引述消息人士報道，以色列近日與美國分享最新情報，指伊朗正考慮策劃暗殺美國總統特朗普的新一波計畫。若情報屬實，美伊衝突可能進一步升級。

特朗普在首個任期曾下令擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），此後伊朗屢次揚言將會報復。

特朗普暗示生命受威脅

特朗普周三（8日）在土耳其首都安卡拉與記者交談時，曾暗示自己的生命受到威脅。

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他當時說：「他們想除掉美國領導人，也就是我。我在他們所有的名單上。今天早上我看到，我出現在他們每一份名單裡。到目前為止，我想我算是有點幸運，但這樣的運氣未必能持續太久。」

近幾周來，由於雙方對伊朗戰事的立場出現分歧，特朗普與以色列總理內塔尼亞胡的關係逐漸出現裂痕。

內塔尼亞胡主張持續對伊朗發動攻擊，以達成更多軍事目標；特朗`普則希望設法結束衝突，擔心戰事可能拖垮全球經濟。美國上月與伊朗達成脆弱的停火協議，但本周雙方重啟戰火。

華府近幾周盛傳陰謀論

根據以色列總理辦公室聲明，特朗普與內塔尼亞胡周四通電話，雙方同意維持兩國之間的協調合作。聲明還指出，特朗普也向內塔尼亞胡說明美國近期在波斯灣地區的相關行動。

美國有線新聞網（CNN）亦引述兩名知情人士透露，以色列和美國分享的情報顯示，伊朗最近擬定了新計畫，要暗殺特朗普。

其中一名消息人士說，這項警告在本周傳出。另一位消息人士則指出，美國最近幾周已持續接獲特朗普可能遭暗殺的情報，但以色列這次提供的警告是新的，並涉及具體陰謀。

美官員存疑：或圖影響特朗普決策

但CNN報道，其他美國官員認為，以色列的報告可能是為了影響特朗普的決策，因為他正權衡，是否要加大對伊朗的軍事行動力道。消息人士還說，情報界一些人一直對以色列的報告持懷疑態度。

暫時不清楚以色列所警告的暗殺計畫細節，而2名知情人士說，美國尚未自行查證，或在以方警告前，追蹤到相關情況。

上周末，在伊朗已故最高領袖哈梅內伊的葬禮上，大批伊朗民眾呼籲「特朗普去死」。哈梅內伊在戰爭初期遇害。

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