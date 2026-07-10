北韓決定擴充核武力量 金正恩籲推動軍事現代化

北韓官方朝中社報道，當局已決定採取措施，從質與量兩方面強化核武力量；最高領導人金正恩也呼籲推動軍隊現代化，以提升戰備能力。

朝中社報道，上述消息是在周四（9日）舉行的勞動黨中央軍事委員會擴大會議上發布。

金正恩呼籲推動軍事現代化。法新社

金正恩主持勞動黨中央軍事委員會擴大會議。法新社

金正恩本月較早前曾親自視察5000噸級新型驅逐艦「姜健號」的武器測試。法新社

籲強軍確保北韓安全與和平

金正恩表示，唯有建立能夠掌控一切威脅的強大軍隊，才能保障北韓的安全與「真正的和平」。

會中還制定多項軍事發展計畫，包括更新作戰系統的基礎技術設施、擴充並強化核武力量，以及推動軍事基地的標準化、專業化與現代化。

此外，會上還討論擴大北韓軍事情報機構偵察總局的職能，以提升偵察與情報蒐集能力。

讓北韓海軍具備核武能力

會議也討論興建海軍基地現代化並提升造船廠產能，以配合海軍地位與角色的重大轉變。金正恩曾矢言將讓北韓海軍具備核武能力。

金正恩本月較早前曾親自視察5000噸級新型驅逐艦「姜健號」的武器測試。這艘軍艦去年5月在下水儀式中發生側翻事故，之後完成修復。