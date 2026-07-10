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Taylor Swift世紀婚禮 | 場外垃圾成收藏品 粉絲瘋搶 婚禮空氣叫價39萬

即時國際
更新時間：10:22 2026-07-10 HKT
發佈時間：10:22 2026-07-10 HKT

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）7月3日與美式足球聯盟（NFL）球星Travis Kelce在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行世紀婚禮，現場眾星雲集吸引全球關注。令人意想不到的是，這場世紀婚禮竟成了新興商機，一個名為「New York City Garbage」（紐約市垃圾）的網站，公開兜售在婚禮期間於婚禮場外撿到的「現場垃圾」，當中包括一袋號稱「婚禮現場的空氣」，開價高達4萬9999美元（約39萬港元）。

至於其他檢到的「垃圾」，則以每件25美元（約195港元）的價格販售，這些「垃圾」五花八門，包含當天掉落在附近的碎布料、汽水罐拉環、飲管、煙蒂和排卵檢測筆等，甚至還有一隻遺落的藍牙耳機AirPods，在開賣24小時內全數售罄。

世紀婚禮外圍垃圾成商機

TMZ報道，由於不少粉絲爭相購買，相關商品需求大增，甚至出現供不應求的情況。

一名紐約藝術家在麥迪遜花園廣場周邊街道撿拾這些垃圾。Taylor Swift與Travis Kelce在此舉辦婚禮，邀請數百位名人出席觀禮，在全球引起哄動。

在個人網站「紐約市垃圾」（New York City Garbage）出售這些物品的吉格納克（Justin Gignac）表示：「很多歌迷只是想收藏一件和婚禮有點關聯的東西。」

每件物品在網上都被描述為「雕塑品」，並密封在塑膠盒中，以避免內容物滲漏或散發異味。

賣家售50件垃圾 賺近萬港元

吉格納克透露，他目前透過出售50件物品賺了1250美元（約9767港元），也在考慮繼續上架更多商品。他指出：「我試著記錄紐約市的重要文化時刻，這顯然就是其中之一，希望把那一刻封存成一個小小的時間膠囊。」

一直以來，歌迷透過Taylor Swift許多取材自戀情的歌曲，持續關注這位14座葛萊美獎（Grammy Awards）得主的感情生活。部分歌迷更專程來到紐約，希望能一睹偶像的身影，不少評論員將這場星光熠熠的婚禮稱作「皇室婚禮」。

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