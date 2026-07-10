伊朗局勢｜伊朗指核電站區域遇襲 炸巴林等4美軍基地擊落多架戰機報復

美伊停火局勢破裂，兩國一連兩日爆發近期最猛烈的互相空襲。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣布，已完成第一階段報復，動用無人機及導彈精準轟炸了美軍位於科威特、巴林及卡塔爾等4處關鍵軍事基地。與此同時，隨着美軍加大空襲力度，其海空軍戰機在戰區內亦頻頻遭到擊落，損失極為慘重。

核電站周邊遭美軍狂轟 伊方無人機突襲美軍防空系統

據伊朗媒體報道，美軍連日來的恢復打擊行動已造成至少14人死亡、70多人受傷。其中，南部布什爾省多地遭到強烈襲擊，包括極度敏感的布什爾核電站周邊區域以及一個民用碼頭，多艘漁船當場起火。此外，美軍還炸毀了伊朗東部省份通往東北部聖城馬什哈德（Mashhad）的兩座重要橋樑，意圖切斷後勤線。

作為強烈回擊，伊朗革命衛隊動用無人機及導彈精準打擊了美軍在中東的四座基地，包括摧毀科威特境內美軍的「愛國者」防空系統、卡塔爾的美軍衛星天線，以及巴林的美軍燃料儲存設施。伊方強硬警告，本次打擊僅為初步回應，並譴責美方嚴重干擾海峽重開，警告任何進一步侵略都將遭20倍奉還的有力回擊。中東防空警報連環拉響，約旦更在扎爾卡市上空緊急攔截了多枚飛越其領空、目標直指美軍基地的伊朗導彈。

開戰至今擊落三十架死神無人機 特朗普自封「軍事上已贏」

在這場空前慘烈的消耗戰中，美軍高科技無人機神話在霍爾木茲海峽上空破滅。一名美國官員於週三證實，自戰爭爆發以來，伊朗軍隊已成功擊落了約30架美軍「MQ-9死神」（Reaper）遠程武裝無人機。這款每架造價高達1,600萬美元的戰略王牌，向來是美軍在中東反恐的核心主力，其原定設計是在美軍完全掌握制空權的環境下運作，如今卻在海峽上空遭到德黑蘭防空火力的強烈挑戰。儘管美軍高層曾向國會形容「死神」是這場戰爭中「最有價值的球員」（MVP），但伊朗官方電視台高調宣稱，週二及週三均在南部領空再度擊落「敵方」無人機。

然而，剛結束北約峰會、正搭乘「空軍一號」回國的美國總統特朗普則對戰局不以為然。他表示：「我們猛烈打擊他們，美國已經在軍事上取得勝利，他們海空軍和防空系統已不存在，所剩無幾了。」他更揚言不肯定是否值得再跟伊朗達成協議。

美軍多架主力戰機遭擊落 A-10與F-15接連折損

除了無人機損失慘重，美軍在戰區內的多架尖端有人戰機亦接連遭到重創與擊落。美方紀錄顯示，早在今年4月，一架美國空軍主力F-15戰機在執行任務時，被伊朗的防空火力直接擊落，兩名機組人員經極限搜救後先後生還。而在該次搜救行動中，一架提供近距離空中支援的A-10攻擊機同樣被伊朗炮火擊中受重創，最終勉強掙扎飛返科威特基地，機師在飛機墜毀前最後一刻被迫彈射逃生。

此外，美軍的非戰損折損亦雪上加霜。今年3月，科威特防空系統在極度緊張的局勢下發生災難性誤判，竟「自己人打自己人」，誤將三架美軍F-15戰機當場擊落，幸全數機組人員成功彈射生還。同月，一架KC-135空中加油機在伊拉克西部上空與另一架同型號加油機發生空中相撞事故並墜毀，導致機上6名機組人員全部罹難。

目前，隨着已故最高領袖哈梅內伊的靈柩在戰機護航下運抵馬什哈德安葬，雙方外交渠道完全封鎖，美軍的密集空襲與伊方連環擊落戰機的瘋狂對攻，正將中東全面推向全面大戰的深淵。