伊朗局勢｜伊朗指核電站區域遇襲 炸巴林等4美軍基地報復

美伊停火局勢破裂，兩國一連兩日爆發近期最猛烈的互相空襲。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣布，已完成第一階段報復，動用無人機及導彈精準轟炸了美軍位於科威特、巴林及卡塔爾等4處關鍵軍事基地。與此同時，隨着美軍加大空襲力度，其海空軍戰機在戰區內亦頻頻遭到擊落，損失慘重。

核電站周邊遭美軍轟炸

據伊朗媒體報道，美軍連日來的恢復打擊行動已造成至少14人死亡、70多人受傷。其中，南部布什爾省多地遭到強烈襲擊，包括極度敏感的布什爾核電站周邊區域以及一個民用碼頭，多艘漁船當場起火。此外，美軍還炸毀了伊朗東部省份通往東北部聖城馬什哈德（Mashhad）的兩座重要橋樑，意圖切斷後勤線。

網上流傳伊朗空襲科威特美軍基地的影片截圖。abhishekjha157

網上流傳伊朗轟炸巴林美軍基地的景象。X@LouFrance75

美國海軍陸戰隊MQ-9「死神」戰機。美國海軍陸戰隊圖片

作為強烈回擊，伊朗革命衛隊動用無人機及導彈精準打擊了美軍在中東的四座基地，包括摧毀科威特境內美軍的「愛國者」防空系統、卡塔爾的美軍衛星天線，以及巴林的美軍燃料儲存設施。伊方警告，本次打擊僅為初步回應，並譴責美方嚴重干擾海峽重開，警告任何進一步侵略都將遭20倍奉還的有力回擊。

中東防空警報連環拉響，約旦更在扎爾卡市上空緊急攔截了多枚飛越其領空、目標直指美軍基地的伊朗導彈。

開戰至今被擊落30架死神無人機

美媒AOL報道，一名美國官員於週三證實，自戰爭爆發以來，伊朗軍隊已擊落了約30架美軍「MQ-9死神」（Reaper）遠程武裝無人機。這款每架造價高達1,600萬美元的戰略王牌，向來是美軍在中東反恐的核心主力，其原定設計是在美軍完全掌握制空權的環境下運作，如今卻在海峽上空遭到德黑蘭防空火力的強烈挑戰。

伊朗官方電視台報道，週二及週三均在南部領空再度擊落「敵方」無人機。