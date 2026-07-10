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強颱風巴威｜石垣島超市泡麵被搶光 日本逾260航班取消

即時國際
更新時間：14:29 2026-07-10 HKT
發佈時間：14:29 2026-07-10 HKT

強颱風巴威（Bavi）周五（10日）逼近日本西南部宮古島、石垣島等先島群島，當局警告，該地區恐出現強烈陣風、豪雨、土石流及淹水。日本航空取消周五及周六逾百班機，全日空則取消周五至周日逾160航班。先島群島中深受觀光客歡迎的石垣島，居民提前採購防颱物資，超市的泡麵幾乎被搶購一空；部分公共海灘、濱海公園及渡輪碼頭也已關閉。

沖繩近900建築物停電

周五清晨，巴威逐漸接近鄰近台灣的日本先島群島，宮古島及石垣島預計晚上進入暴風範圍，近中心最大持續風速達每小時162公里，暴風圈持續籠罩沖繩周邊海域。當地居民紛紛以膠帶加固窗戶，並在住家及商店外架設防風網。

在沖繩縣，近900幢建築物停電。

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24小時雨量可達250毫米

氣象單位指出，強風威力可能造成部分房屋倒塌。此外，當地將出現雷擊及暴雨，24小時累積雨量最高可達250毫米，沖繩及鹿兒島奄美地區沿海，更可能因高浪及風暴潮出現淹水情形。

在石垣島經營單車出租店的野村浩一邊架設防風網一邊表示：「我聽說這次颱風規模會相當大。我有點擔心，我們目前的防颱準備是否足夠。」

受巴威影響，多家航空公司取消當地數十班機，包括部分原定周六（11日）起飛的航班。

觀光客超市備糧

日本航空（JAL）已宣布取消往返那霸機場、鹿兒島及離島共59個航班；全日空（ANA）則取消104個航班，其餘航空公司也陸續宣布停飛部分班次，7月11日已有部分航班提前取消，航空公司提醒旅客持續留意最新航班資訊。

在石垣市，居民忙着為門窗及戶外物品加裝防護網或防水布，商家紛紛拆卸橫幅與看板。觀光客也加入備糧行列，市區各大超市瓶裝水搶購一空，麵食、飲料也幾乎賣光。宮古島、石垣島也有超市提前打烊，部分San-A門市、永旺體系7間超市與藥妝店等已預告未來兩天停業。

公立中小學與縣立學校停課

八重山與宮古兩地縣立醫院已宣布周五門診全停，先島群島所有公立中小學與縣立學校停課。往返宮古島與石垣島的所有船班一路取消到周六。那霸機場已有大量航班取消，航班異動影響預計持續到後天11日。

 

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