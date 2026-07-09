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有片｜印度隧道工地遭山泥傾瀉吞噬 至少五死四失蹤 驚慄畫面曝光

即時國際
更新時間：06:47 2026-07-09 HKT
發佈時間：06:47 2026-07-09 HKT

印度南部印度喀拉拉邦（Kerala）瓦亞納德縣（Wayanad）近日因持續遭受暴雨侵襲，昨日（7日）不幸誘發大規模山體滑坡，泥石流瞬間吞噬鄰近的雙隧道建設工地，並波及附近民居。截至目前，災難已造成至少5人死亡、4人失控（失蹤），另有10人受傷。當局事後揭發，地方政府早在事發前已向涉事施工單位發出停工警告，惟相關指示疑未獲執行，最終釀成慘劇。

油罐車墜百呎深谷三人奇蹟避過死劫

這場突如其來的山體滑坡威力驚人。根據網絡瘋傳的驚險視頻顯示，事發時有大批民眾正撐着雨傘在遠處觀望。詎料地面突然大面積塌陷，驚人的泥土與碎石排山倒海般傾瀉而下，瞬間捲走包括一輛油罐車在內的多輛車輛。該輛油罐車隨後被滾滾泥石直衝下深達近100英尺（約30米）的山坡，幸運的是，油罐車在3名走避不及扑倒在地的途人面前停了下來，3人奇蹟逃過一劫。

據印度媒體《印度快報》（The Indian Express）報道，災區自本月6日起已連續遭遇豪雨。是次大規模山體滑坡的爆發點，位於科澤科德（Kozhikode）至瓦亞納德雙隧道項目的建設工地附近。

縣長上月曾致函勒令停工 施工單位疑罔顧人命繼續掘

隨着災情擴大，地方當局調查發現，這場天災背後或涉及人為疏忽。瓦亞納德縣長梅加什里（Meghashree D R）早在上月20日已正式致函涉事承建商，明確要求該雙隧道工程暫時停工，直至施工單位將隧道開挖後堆積的大量土方完全清運完畢，以防範安全隱患。然而，施工單位並未遵從政府指示，仍一意孤行繼續進行隧道挖掘工程，懷疑因而導致大雨下土質結構不堪重負，引發致命塌方。

是次滑坡除了掩埋部分隧道工地外，亦衝毀了附近一座教堂及一間住宅。不幸中的大幸是，涉事住宅屋主當時正前往麥加朝聖，屋內空無一人；而教堂在事發時亦無信眾聚集，未有造成更慘重的傷亡。

目前，當地政府已聯合多個部門組成聯合搜救隊展開大規模行動，全力開挖土石尋找被埋的失蹤者。然而，救援工作因當地基礎設施嚴重受損而面臨嚴峻挑戰。一座連接災區的關鍵重要橋梁已被大量泥石完全掩埋，導致搜救人員及大型重型機械無法直接進入核心災區，目前只能設法繞道展開艱難的救援。

從網上流傳的多段現場畫面可見，災區現場滿目瘡痍，大片泥石覆蓋了主要道路，多棟建築物遭到嚴重損毀。搜救人員目前正冒着惡劣的天氣與持續的雨勢，在泥濘中爭分奪秒搜尋生還者，整體災情相當嚴重。

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