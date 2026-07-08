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美國境內唯一北約聯合作戰司令部 將首次由英國領導

即時國際
更新時間：10:20 2026-07-08 HKT
發佈時間：10:20 2026-07-08 HKT

位於美國維吉尼亞州諾福克（Norfolk）的北約聯合作戰司令部（JFC Norfolk），是北約其中一個最重要司令部，亦是盟軍的北美洲總部。英國政府宣布，今年9月起，該司令部將首度由英國將領、陸軍上將裴利（Nick Perry）領導。現任JFC Norfolk司令是美國海軍中將道格裴利（Doug Perry）。

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北約諾福克聯合作戰司令部位於全球規模最大的海軍基地，指揮北約盟軍在北大西洋、英國、北歐，以及含北極圈在內高北方區域（High North）的跨軍種行動。其作戰領域涵蓋陸、海、空、太空和網路。

北約全球有三個合作司領部

北約目前有3個聯合作戰司令部，分別位於諾福克、荷蘭布倫蘇姆（Brunssum）、意大利那不勒斯（Naples）。JFC Norfolk是唯一位於美國的北約聯合作戰司令部。

在美國敦促下，歐洲成員國在北約指揮體系將承擔日益吃重的任務。其中，北約盟軍北美洲總部首度由英國領導，意味英國在北約的影響力將進一步強化。

裴利從軍超過30年，2024年11月接任英國聯合作戰司令（CJO）。裴利被指曾指揮管控英國所有海外軍事行動，因此有機會與多國建立強健關係，這一點有助北約。

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