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紐約曼哈頓大廈鋼樑離奇彎曲恐倒冧 當局急封街疏散

即時國際
更新時間：09:35 2026-07-08 HKT
發佈時間：09:35 2026-07-08 HKT

美國紐約曼哈頓東42街前輝瑞（Pfizer）總部改建住宅工程，7月7日上午突然傳出建築結構失穩，21樓至26樓多個樓層下陷，內部承重鋼柱屈曲，消防部門立即疏散整座工地及周邊街區。

該棟位於中央車站（Grand Central Terminal）附近的37層樓高建築，過去曾是製藥大廠輝瑞全球總部，目前正準備改建成擁有1500戶的頂級出租公寓，且擁有合法的施工許可。

輝瑞舊總部改建住宅

紐約市消防局指出，7日上午8時左右接報，指該區有磚塊掉落，未幾警方再接報，有在21樓施工的工人目擊柱子開始變形。當局緊急鎖線該區，大規模疏散包含該大樓與周邊在內的8棟建築人員。

幸好事件中無人受傷，但今次事故令不少人疑惑：一棟由鋼骨支撐、高達37層的大樓，為何沒有遇上地震、沒有受到爆炸衝擊，竟然會自己開始變形？

多名結構工程專家指出，目前事故真正原因仍有待調查，但從目前公開資料判斷，今次最值得關注的並不是掉落的外牆磚塊，而是建築物內部的承重鋼柱（support columns）首先失效。

消防：至少兩條鋼柱變形

消防部門表示，現場發現至少兩條主要承重鋼柱出現屈曲（buckling）。《Scientific American》訪問多名結構工程教授指出，鋼柱就像一支吸管。

吸管本身可以承受一定重量，但如果一直由上向下施壓，它未必先折斷，而是突然向旁邊彎曲。建築鋼柱亦是一樣。當承受壓力超過設計值，即使鋼材本身仍然完整，也可能因失去穩定性而向側面變形。一旦開始屈曲，它承受重量的能力便會急劇下降。

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