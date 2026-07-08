中日關係︱日本駐華大使館發文 提醒在華日企注意中方出口管制

日本駐華大使館周二（7日）於官方網站發文，指出中國政府已顯著加強對「軍民兩用物項」的出口管制，並嚴正提醒在華日資企業提高警惕。鑑於此前已有日本公民因此遭到拘捕，大使館強烈建議日企一旦被中國當局懷疑涉及相關出口管制問題時，應立即聯繫大使館尋求諮詢與協助。

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大使館在其發布的「注意事項」中指出，中國商務部目前正積極鼓勵社會舉報兩用物項的違法出口行為，並已全面加強執法與打擊力度。大使館特別提到，儘管日本政府此前已多次要求中方撤回相關出口管制措施，但中方至今仍未放寬，且依然有日本公民遭到拘留。因此，大使館提醒日企在從中國向日本出口兩用物項時，務必嚴格核實相關合規程序。

公告強調，企業若違反中國與出口管制相關的法律法規，視乎情節輕重，將可能面臨嚴厲的刑事處罰。

今年五月，日本重型電機巨頭富士電機集團兩名日籍員工在遼寧大連市被當局拘留。兩人被指控涉嫌非法出口屬於兩用物項的稀土，觸犯「走私國家禁止進出口的貨物罪」。中國當局已於今年六月對該兩名員工執行正式逮捕。