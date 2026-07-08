北約峰會登場 特朗普：若非土耳其或不出席 重申要求控制格陵蘭

北約峰會即將登場，美國總統特朗普抵達土耳其安卡拉，率先與土國總統埃爾多安舉行雙邊會談。特朗普隨後接受媒體訪問時透露，美方將解除對土耳其的制裁，並將就外界盛傳已久的F-35戰機銷售案做出最終決定，以此作為贈予峰會東道主的「禮物」。然而，此舉隨即引發與土耳其交惡的以色列強烈反彈，以色列總理內塔尼亞胡敦促美方勿向安卡拉出售先進戰機，直指該項決策將徹底顛覆中東的軍力平衡。

揚言送東道主「大禮」解制裁 曾因採購俄制導彈陷僵局

特朗普在行前已預告會為東道主帶來禮物，外界盛傳即為重啟出售F-35戰機。土耳其於2019年因堅持向俄羅斯採購S-400防空導彈系統，觸怒華府，隨後遭到美國全面排除在F-35戰機計劃之外，兩國關係一度陷入低谷。若美方是次正式解除制裁並落實戰機軍售，將成為美土關係的轉折。

特朗普抵達土耳其安卡拉，率先與土國總統埃爾多安舉行雙邊會談。路透社

法國總統馬克龍抵達安卡拉，準備出席北約峰會。路透社

在土耳其伊斯坦堡，有民眾舉著印有美國總統特朗普頭像的標語抗議。 路透社

不過，這項潛在的軍售計劃已在區域內激起千浪花。與土耳其關係惡劣的以色列總理內塔尼亞胡6日緊急發聲，強烈敦促美國切勿向安卡拉出售F-35戰機。內塔尼亞胡強調，此項決策不僅會衝擊以色列在區域內的「絕對空優」，更會嚴重顛覆中東整體的軍力平衡。近年來，土耳其嚴厲批評以色列在2023年發動的加沙戰爭，雙方關係惡化，更演變成兩國斷交的緊繃局勢。

炮轟對北約非常失望 暗示曾考慮缺席峰會

在會談後的訪問中，特朗普再次將矛頭直指北約，公開表達強烈不滿。他直言：「我對北約非常失望。坦白說，要不是峰會在土耳其舉行，我的朋友（埃爾多安）恰好是一位非常強勢、有能力的領導人，我可能不會出席。我覺得我必須出席，因為我知道他全力以赴。」

有美國有線電視新聞網（CNN）報道指出，特朗普此前曾私下討論將駐歐美軍人數大幅削減三分之一的可能性，主要原因是他對北約盟國過去拒絕參與美國對伊朗的軍事行動感到極度不滿。雖然特朗普在受訪時拒絕透露是否會進一步宣布削減駐歐美軍，僅表示「我們拭目以待」，但他亦承認，曾一度考慮不出席是次北約峰會。

重申渴望控制格陵蘭 宣稱中俄在北極地區影響力增

除了北約及中東議題，特朗普在受訪時更重申了對格陵蘭島的野心。他暗示，過去確實曾考慮以不出席北約峰會作為施壓手段，以期能夠控制格陵蘭，但當時因顧及「那樣做損害我與北約的關係」而作罷。

特朗普詳細闡述其戰略考量，指格陵蘭對美國的國家安全具有舉足輕重的戰略意義。他批評丹麥對格陵蘭島的投資嚴重不足，且格陵蘭對丹麥毫無幫助，丹麥亦不願意花錢真正協助該島。特朗普宣稱，隨着中國與俄羅斯在北極地區擴大影響力，格陵蘭的地理位置已變得愈來愈重要，並放言：「格陵蘭應由美國控制，不是讓丹麥控制。」